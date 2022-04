ChristianEffe alla console dell'Hard Rock Cafè

Per prenotazioni: venice.salesmanager@hardrock.com

Per i fan del Cafe di Bacino Orseolo e delle serate di live music, giovedì 21 aprile ore 22, ritorna alla console dell’Hard Rock Cafe di Venezia ChristianEffe. Il dj noto in tutto il nord Italia proporrà al pubblico del locale una play list composta dalle hit rock, pop, funk, dance & hip hop del momento. I pezzi più ascoltati, cantati e ballati degli ultimi mesi saranno remixati per una serata di puro divertimento.

Insieme alla musica live immancabile nel cafe di Bacino Orseolo il rito dell’happy hour che, ogni giovedì sera, in occasione dei concerti si raddoppia con il Late Happy Hour dalle ore 22 alle ore 23 con cocktails e specialità pensate apposta per concedersi una pausa di relax dopo una giornata di lavoro.