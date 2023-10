Francesco Cicchella porta il suo spettacolo "Bis!" al Teatro Corso di Mestre

Dopo il tutto esaurito degli scorsi mesi, Francesco Cicchella con il suo spettacolo "Bis!" torna nei teatri e sabato 21 ottobre, alle ore 21.00, salirà sul palco del Teatro Corso di Mestre.

Cicchella, comico, imitatore, musicista e cantante, ospite di famosi programmi televisivi su Rai e Mediaset, si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performance completamente inedite. Uno spettacolo in continuo aggiornamento, in cui Cicchella aggiunge sempre nuove parti e personaggi, per cui anche chi lo ha già visto scoprirà divertenti novità.

La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita a una serata ricca di emozioni e risate. Sul palco, oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto. La band è composta da Paco Ruggiero, pianoforte/tastiere; Sebastiano Esposito, chitarre; Umberto Lepore, basso elettrico/contrabbasso; Elio Severino, batteria; Emilio Silva Bedmar, sax/flauto. Le ballerine sono Naomi Buonomo e Giusy Chianese.