Alle Gallerie dell'Accademia un ciclo di incontri su Tiziano

In occasione della mostra Tiziano 1508. Agli esordi di una luminosa carriera, in corso alle Gallerie dell’Accademia, il direttore Giulio Manieri Elia annuncia l’avvio di un ciclo di incontri di approfondimento sulla figura del geniale artista. I sette appuntamenti, a cura dello stesso Elia con Roberta Battaglia, prenderanno il via il 12 ottobre alle 17 con lo storico e archeologo Salvatore Settis, che terrà la conferenza Le “poesie” del giovane Tiziano.

Dopo Settis sarà la volta del curatore Antonio Mazzotta, che entrerà nel vivo delle sue ricerche sull’"Angelo con tamburello", proveniente dalla Galleria Doria Pamphilj di Roma ed esposto per la prima volta in una mostra. Il 26 sarà presente Charles Hope, tra i massimi esperti di Tiziano e autore dell’opera appena pubblicata "Titian: sources and documents", edita da Paul Holberton Publishing, e a seguire molti altri.

Un’occasione unica per entrare nella vita e nelle opere del cadorino che nel 1508 iniziava a tutti gli effetti una carriera pubblica che lo avrebbe, di lì a breve, trasformato nel pittore ufficiale della Repubblica Serenissima e in un imprescindibile punto di riferimento per la storia dell’arte dei secoli successivi. L’iniziativa accompagna infatti l’apertura dell’esposizione che chiuderà il 3 dicembre 2023. La mostra, a cura di Roberta Mattaglia, Sarah Ferrari e Antonio Mazzotta, racconta la nascita del talentuoso artista attraverso 17 opere autografe di Tiziano e una decina di confronti con dipinti, incisioni e disegni di autori a lui contemporanei come Giorgione, Albrecht Dürer e Francesco Vecellio.

Il programma