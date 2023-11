Torna il cinema a 3 euro: le sale aderenti e i film in programma

Terzo appuntamento, martedì 21 novembre, nelle sale cinematografiche di Venezia e provincia con le proiezioni a 3 euro, inziativa promossa dalla Regione con la Federazione Cinema d’Essai (Fice) e l’Unione Triveneta Agis.

Anche in questa terza settimana di proiezioni, il pubblico potrà approfittare per approfondire le opere in cartellone grazie alla presenza in sala di critici cinematografici ed esperti cinefili. Il critico cinematografico Adriano De Grandis sarà in sala al Cinema Teatro di Mirano alle 20.15 in occasione della proiezione di “Io capitano” (Italia, Belgio, 2023) di Matteo Garrone. Al Multisala Giorgione di Venezia la proiezione delle 20.30 di “Anatomia di una caduta” (Francia 2023)di Justine Triet sarà introdotta dal critico cinematografico Giuseppe Ghigi. Di seguito il programma completo.

Venezia

In città, questa settimana il Multisala Giorgione propone, appunto, alle 17.15 e in versione originale sottotitolata alle 20.30, introdotta da Giuseppe Ghigi, l’opera “Anatomia di una caduta” (Francia 2023) di Justine Triet, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes. il film è un thriller che scava nei segreti di una famiglia e mette al centro un ritratto di donna provocatorio e fuori dagli schemi.

Al Multisala Rossini troviamo invece, alle 16.00, 18.30 e 21.00, “L'ordine del tempo” (Italia, 2023) di Liliana Cavani. E se scoprissimo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? È quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno, si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno. Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrerà scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d’estate che cambierà le loro vite.

In cartellone al Multisala Astra di Venezia Lido figura alle 16.50 e, in versione originale sottotitolata alle 20.40, “Killers of the Flower Moon” (USA, 2023) di Martin Scorsese. All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio.

Mestre

Spostandosi in terraferma, la proposta di questa settimana al Cinema Dante di Mestre è, alle 16.30 e 18.45, “Il libro delle soluzioni” (Francia, 2023) di Michel Gondry. Marc, estroso e impulsivo, per terminare il suo nuovo film si rifugia con un manipolo di fedelissimi a casa di sua zia, in uno sperduto villaggio nelle Cevenne. Ma qui, la sua creatività esplode in mille direzioni diverse, gettando la lavorazione nel caos. Per fronteggiare la situazione, Marc inizia a comporre Il libro delle soluzioni, un manuale che raccolga le soluzioni a tutti i problemi del mondo.

Due le possibilità al Multisala IMG Candiani. Alle 16.45, alle 19.15 e alle 21.25 inizia “Comandante” (Italia, 2023) di Edoardo De Angelis. Il film racconta la storia di Salvatore Todaro, comandante di sommergibili della Regia Marina che durante la Seconda Guerra Mondiale contravvenne agli ordini del suo comando per portare in salvo i 26 uomini che avevano provato ad affondarlo. In alternativa, alle 16.45 e 19.30 si può scegliere “Anatomia di una caduta” (Francia 2023) di Justine Triet.

Il Multisala IMG Palazzo di Mestre (ore16.45, 19.15 e 21.20) e il Cinema Oratorio di Robegano (alle 20.30) proporranno la visione a costo ridotto di “Nata per te” (Italia, 2023) di Fabio Mollo. Il film racconta la storia di Luca e Alba: un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme.

Provincia

Spostandoci in provincia “Nata per te” (Italia, 2023) di Fabio Mollo è in cartellone, alle 20.30, anche al Cinema Oratorio di Robegano.

Il critico cinematografico Adriano De Grandis sarà in sala al Cinema Teatro di Mirano alle 20.15 in occasione della proiezione di “Io capitano” (Italia, Belgio, 2023) di Matteo Garrone, Leone d'argento e Premio Marcello Mastroianni al protagonista Seydou Sarr alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. Il film racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Chiude le proiezioni di martedì 21 novembre il Multisala Verdi di Cavarzere, dove, alle 21.00, inizia “Io vivo altrove!” (Italia, Slovenia, 2023), esordio alla regia di Giuseppe Battiston. Biasutti e Perbellini hanno lo stesso nome, Fausto, e odiano entrambi la vita nella grande città. Si conoscono per caso durante una gita per fotoamatori, diventano amici e iniziano a coltivare insieme il sogno di andare a vivere in campagna, mantenendosi con il frutto delle proprie fatiche. Quando Biasutti eredita la vecchia casa della nonna a Valvana, sulle colline del nord est, il sogno può finalmente diventare realtà: l’accoglienza in paese, però, si dimostra meno calorosa del previsto.