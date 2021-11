Ultimo appuntamento per l’edizione 2021 del cinema a 3 euro

Ultimo martedì, il 30 novembre, con il cinema a 3 euro nelle sale di Venezia e provincia. La rassegna, realizzato dalla Regione in collaborazione con la Federazione cinema d’essai e l’unione triveneta Agis, ha consentito al pubblico di vedere, tutti i martedì di ottobre e novembre, le ultime uscite cinematografiche, insieme a opere alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di tre euro, accompagnate anche dal commento di un esperto.

Esperti in sala

Esperto in sala in questo ultimo martedì di rassegna al cinema Dante di Mestre dove, alle 17.00, il critico cinematografico Giuseppe Ghigi introdurrà il pubblico alla visione di “A Chiara” (Italia 2021, 12’) di Jonas Carpignano. La protagonista sente che c’è qualcosa che non va. Ha degli strani presentimenti che non riesce a spiegare alla madre e alla sorella. Durante la notte, dopo aver sentito una concitata discussione fra i suoi genitori e dopo avere assistito a un episodio sconcertante, il suo mondo comincia a ribaltarsi e le sue sicurezze a venir meno. Realtà e sogno si confondono e la sua vita sarà cambiata per sempre. Il film è in cartellone anche alle 21.00.

Al Multisala IMG Palazzo di Mestre, sarà invece il critico cinematografico Giacomo Pistolato a presentare alle 20.00 “Atlantide” (Italia 2021, 104’) di Yuri Ancarani. Daniele è un giovane di Sant’Erasmo, un’isola della laguna di Venezia. Vive di espedienti, ed è emarginato anche dal gruppo dei suoi coetanei, i quali condividono un’intensa vita di svago, che si esprime nella religione del barchino: un culto incentrato sulla elaborazione di motori sempre più potenti, che trasformano i piccoli motoscafi lagunari in pericolosi bolidi da competizione. Anche Daniele sogna un barchino da record, che lo porti in testa alla classifica. Ma tutto ciò che fa per realizzare il suo sogno e guadagnarsi il rispetto degli altri finisce per rivoltarglisi contro, tragicamente. Il film verrà proiettato anche alle 16.55 e 22.00.

Infine, il critico cinematografico Patané Vincenzo sarà alle 17.30 al Multisala Astra di Venezia Lido in occasione di “Il bambino nascosto” (Italia, 2021, 110’) di Roberto Andò. Gabriele Santoro vive in un quartiere popolare di Napoli ed è titolare della cattedra di pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella. Una mattina, un bambino di dieci anni si insinua nel suo appartamento e vi si nasconde. “Il maestro” – così lo chiamano nel quartiere - se ne accorgerà solo a tarda sera. Quando accade, riconoscerà nell’intruso, Ciro, un bambino che abita con i genitori e con i fratelli nell’attico del suo stesso palazzo. Interrogato sul perché della sua fuga Ciro non parla. Nonostante questo, il maestro, d’istinto, decide di nasconderlo in casa, ingaggiando una singolare, e tenace, sfida ai nemici di Ciro. Il film verrà replicato anche alle 21.00.

Ampia possibilità di scelta anche nelle altre sale cinematografiche coinvolte in questo ultimo martedì di rassegna.

Venezia

A Venezia, il Multisala Rossini propone alle 18.00 e alle 21.30, “The French Dispatch” (USA 2021, 108’) di Wes Anderson. Il film racconta vicende e personaggi legati alla redazione parigina del quotidiano French Dispatch, edizione europea dell'americano Evening Sun di Liberty, Kansas. La storia segue tre distinte linee narrative che danno vita a una raccolta di racconti, pubblicata dal magazine, nel corso di alcuni decenni del XX secolo.

Al Multisala Giorgione alle 17.00 troviamo, invece, “Ariaferma” (Italia, Svizzera 2021, 117’) di Leonardo Di Costanzo. In un carcere in via di dismissione, dove sono rimasti soltanto qualche agente e pochissimi reclusi, il piccolo gruppo di detenuti attende di essere trasferito in una nuova prigione, ma giorno dopo giorno l'attesa li porta a dare sempre meno importanza alle regole.

Mestre

A Mestre, due sono le proposte del Multisala IMG Candiani. Si comincia alle 16.40 (con replica alle 18.30, 20.20 e 22.10) con “Una famiglia mostruosa” (Italia, 2021, 95’) di Volfango De Biasi. Quando Luna e Adalberto scoprono di aspettare un figlio, per il ragazzo arriva il momento di presentare la fidanzata alla sua blasonata famiglia. Peccato che i suoi si rivelino “mostruosi” nel vero senso del termine: un padre vampiro, una madre strega, una nonna fantasma e uno zio zombie. Riusciranno a sopportare l’unione del loro rampollo con una comune mortale? In alternativa, alle 16.45, 19.50 e 22.15 si può optare per “È stata la mano di Dio” (Italia 2021, 130’) di Paolo Sorrentino, Leone d’argento – Gran Premio della giuria e Premio Marcello Mastroianni alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 2021. L’opera è la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l’arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa. Ma il destino trama dietro le quinte e gioia e tragedia s’intrecciano, indicando la strada per il futuro di Fabietto.

Robegano

In provincia, al Cinema Oratorio di Robegano si proietta, alle 20.30, il film “Freaks Out” (Italia, Belgio 2021, 141’) di Gabriele Mainetti. Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro "fenomeni da baraccone" restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini e il corso della Storia.

Mirano

Cinema Italiano, infine, al Cinema Teatro di Mirano con la proiezione, alle 20.15, di “Tre piani” (Italia 2021, 119’) di Nanni Moretti. Protagoniste sono tre famiglie, che abitano in un edificio borghese, dove la quiete regna sovrana e le piante adornano elegantemente l'ingresso della palazzina. Al contrario, dietro quelle porte blindate, ogni appartamento nasconde problemi di coppia e famiglie irrequiete.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.