Domani si va al cinema con 3 euro: le sale che aderiscono nel Veneziano

Saranno sette le differenti opere a cui si potrà assistere a tre euro domani, martedì 24 maggio, nelle sale di Venezia e provincia grazie a “La Regione del Veneto per il cinema di qualità". Per assicurarsi il posto in sala a prezzo ridotto, è consigliato prenotare il proprio titolo.

Le proposte a Venezia

In città, il Multisala Giorgione punta questa settimana, alle 17.15 e 20.45, su “Downton Abbey II - Una nuova era” (Gran Bretagna, 2022, 125’) di Simon Curtis. Violet Crawley, contessa di Grantham, riceve un'inaspettata eredità: un aristocratico francese le ha lasciato una villa in riva al mare che lei ha deciso di donare alla nipote Sybbie. Ma la moglie del conte francese vuole impugnare il testamento. Una parte della famiglia Crawley si trasferisce sulla Riviera su invito del figlio del conte, mentre a Downton Abbey resta Lady Mary, a gestire la troupe di un film hollywoodiano il cui compenso allevierà i debiti e contribuirà alla riparazione del tetto della prestigiosa magione.

La proposta del Multisala Rossini è, invece, alle 18.30 e 21.00, “Nomad - In cammino con Bruce Chatwin” (Gran Bretagna, 2019, 85’), un dialogo intimo che Werner Herzog imbastisce con il viaggiatore-scrittore Bruce Chatwin, uno dei più grandi autori del Novecento. Durante gli ultimi anni della vita di Chatwin il regista tedesco ha collaborato con lo scrittore inglese ad alcuni progetti e fra i due è nata un’amicizia istintiva e profonda. Nel film Herzog ripercorre le tracce dei pellegrinaggi che Chatwin ha compiuto alla ricerca dell’anima del mondo, attraversando continenti con l’inseparabile zaino che ora appartiene a Herzog, e che diventa il terzo protagonista del film.

Al Multisala Astra di Venezia Lido è in cartellone, alle 17.15 e 20.45, il film “American night” (Italia, 2022, 123’) di Alessio Della Valle. Michael Rubino è appena diventato capo di tutti i capi della mafia di New York ma il suo più grande desiderio è quello di poter dedicare la sua vita alla pittura e diventare un grande artista. John Kaplan è un mercante d’arte disordinato e ombroso ma è anche il migliore al mondo per l’individuazione dei falsi. Le strade dei due, apparentemente così distanti, si incontreranno davanti a un bivio di cruciale importanza, quando il furto della Marylin di Warhol darà il via ad una serie di accadimenti imprevisti che sconvolgeranno le loro vite.

Film in programma a Mestre

Il film “American night” (Italia, 2022, 123’) di Alessio Della Valle è in programmazione anche al Multisala IMG Candiani (ore 16.45, 19.50 e 22.05) dove, alle 16.45, 19.40 e 22.05, troviamo anche “Animali fantastici - I segreti di Silente” (USA, 2022, 142’) di David Yates. Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

Il Cinema Dante offre la possibilità di vedere, alle 17.00, 19.00 e 21.00, “Gagarine - Proteggi ciò che ami” (Francia, 2020, 95’) di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh. Youri, 16 anni, ha vissuto tutta la sua vita a Gagarine Cité, un vasto progetto di alloggi popolari in mattoni rossi situato nella periferia di Parigi. Dall’alto del suo appartamento, Youri ha sempre sognato di diventare un astronauta. Ma quando trapelano i piani per demolire il complesso immobiliare, Youri si unisce alla resistenza. Con i suoi amici Diana e Houssam, intraprende una missione per salvare Gagarine, trasformando la proprietà immobiliare nella sua “astronave”, ??prima che scompaia nello spazio per sempre.

Ultimo appuntamento per questa settimana a Mestre, alle 16.45, 19.15 e 21.30 al Multisala IMG Palazzo con “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday” (USA, 2021, 130’) di Lee Daniels, con Andra Day vincitrice del Golden Globe come Migliore Attrice Protagonista in un film drammatico. Negli anni Quaranta l’icona della musica jazz Billie Holiday collezionava successi in tutto il mondo, mentre il governo federale statunitense decideva di trasformarla nel capro espiatorio di una dura battaglia contro la droga prendendo di mira la sua fragile e complicata vita. Il fine ultimo delle azioni intraprese contro la cantante era impedirle di eseguire la sua ballata “Strange fruit”, canzone di denuncia contro i linciaggi del governo degli U.S.A. e contributo essenziale per il movimento per i diritti civili.

In provincia

Spostandosi in provincia, la proposta del Cinema Teatro di Mirano è, alle 20.30, “Lunana” (Bhutan, 2019, 110’) di Pawo Choyning Dorji. Un giovane insegnante del Bhutan moderno, Ugyen, si sottrae ai suoi doveri mentre progetta di andare in Australia per diventare un cantante. Come rimprovero, i suoi superiori lo inviano nella scuola più remota del mondo, nel villaggio di Lunana a 4.800 metri di quota, per completare il suo periodo di servizio. Preso dallo sconforto, è sul punto di decidere di tornare a casa, ma a poco a poco inizia a conoscere la felicità incondizionata degli abitanti del villaggio, dotati di una straordinaria forza spirituale in grado di contrastare le grandi avversità del luogo.

Al Multisala Verdi di Cavarzere alle 21.00 è da vedere “La brava moglie” (Francia, 2020, 109’) di Martin Provost. Paulette e suo marito hanno diretto per anni una scuola per governanti. Dopo l'improvvisa morte del marito, Paulette, che ha sempre vissuto all'ombra del coniuge, scopre che la scuola è sull'orlo della bancarotta ed è arrivato il momento di assumersi le sue responsabilità e di tornare finalmente libera.

