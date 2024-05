Ultimo appuntamento con il cinema a 3 euro: tutti i film in programma

Martedì 28 maggio ci sarà l'ultimo appuntamento del mese a Venezia e provincia con le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro". Gli appuntamenti con il cinema a 3 euro torneranno poi nel mese di novembre 2024.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

I film a Venezia

In città, il Multisala Giorgione propone, alle 17.00, alle 19.00 e, in versione originale sottotitolata alle 21.00, la visione a costo ridotto di “Anselm” (Germania, 2023) di Wim Wenders. Il film documentario racconta il percorso di vita del pittore e scultore tedesco Anselm Kiefer, la sua visione, il suo stile rivoluzionario e il suo immenso lavoro di esplorazione dell’esistenza umana e della natura ciclica della storia. Un’esperienza cinematografica unica, che mette in luce il linguaggio di Kiefer, fortemente influenzato dalla poesia, la letteratura, la filosofia, la scienza, la mitologia e la religione.

Al Multisala Rossini troviamo alle 17.45 e alle 20.45, in quest’ultimo orario in versione originale sottotitolata, il film “Challengers” (USA, 2024) di Luca Guadagnino. Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte, la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick, un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

Il Multisala Astra di Venezia Lido punta invece, alle 17.15 (e 20.15 in versione originale sottotitolata) su “Il gusto delle cose” (Francia, 2023) di Tran Anh Hung. 1885. L’Impeccabile cuoca Eugénie lavora da oltre vent’anni per il famoso gastronomo Dodin. Il loro sodalizio dà vita a piatti, uno più delizioso dell’altro, che stupiscono anche gli chef più illustri del mondo. Con il passare del tempo, la pratica della cultura gastronomica e l’ammirazione reciproca si sono trasformate in una relazione sentimentale. Eugenie, però, è affezionata alla sua libertà e non ha mai voluto sposare Dodin. Così, lui decide di fare qualcosa che non ha mai fatto prima: cucinare per lei.

Le proiezioni a Mestre

Sulla terraferma, due le possibilità al Cinema Dante di Mestre. Alle 16.45 (e 21.00 in versione originale sottotitolata) inizia “Ritratto di un amore” (Francia, 2023) di Martin Provost. Una passione travolgente, un’unione indissolubile, un amore fuori da ogni schema. Quando il pittore francese Pierre Bonnard – post-impressionista nel giro di Degas e Renoir – incontra Marthe de Méligny, cerca solo una modella disposta a posare per lui. Quello che trova è molto più di una musa: Marthe si rivela un’anima affine, una compagna d’arte e di vita, una donna dallo spirito moderno e indipendente. Alle 19.10 è invece il turno di “I dannati” (Italia, Usa Belgio 2024) di Roberto Minervini. Inverno 1862. Nel pieno della guerra di Secessione, l’esercito degli Stati Uniti invia ad ovest una compagnia di volontari con il compito di perlustrare e presidiare le terre inesplorate. La missione travolge un pugno di uomini in armi, svelando loro il senso ultimo del proprio viaggio verso la frontiera

Non è meno ricca la programmazione del Multisala IMG Candiani. Si comincia alle 16.45, 19.10 e 21.25 con “Il gusto delle cose” (Francia, 2023) di Tran Anh Hung. Alle 16.45, 19.15 e 21.15 è il turno di “Vangelo secondo Maria” (Italia, 2023) di Paolo Zucca. Maria è una ragazzina di Nazareth. Come donna tutto le è proibito, anche imparare a leggere e scrivere. Ma lei sogna libertà e sapienza. Alla sinagoga si entusiasma per le storie della Bibbia, come don Chisciotte coi romanzi d’avventura. Dall’audacia dei profeti ha imparato la disobbedienza, sogna di scappare su un asino e scoprire il mondo, andare lontano. Trova in Giuseppe un maestro e un complice. Il loro matrimonio è casto, un paravento, mentre lui segretamente la istruisce, preparandola alla fuga. Ma ecco un ostacolo imprevisto: Maria e Giuseppe si innamorano. Stanno per abbandonarsi alla passione, quando l’angelo dell’annunciazione rovina tutto. Il piano di Dio e quello di Maria non coincidono affatto. Si chiude, alle 16.45, 19.40 e 21.25 con “Il regno del pianeta delle scimmie” (USA, 2024) di Wes Ball. Ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell'ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Al Multisala IMG Palazzo troviamo, alle 16.45, 19.15 e 21.20, “C'era una volta in Bhutan” (Taiwan, Francia, USA, Hong Kong, Bhutan, 2023) di Pawo Choyning Dorji. Regno del Bhutan, 2006. La modernizzazione è finalmente arrivata. Il Bhutan diventa l’ultimo paese al mondo a connettersi a Internet e alla televisione, e ora è la volta del cambiamento più grande di tutti: il passaggio dalla monarchia alla democrazia. Per insegnare alla gente a votare, le autorità organizzano una finta elezione, ma gli abitanti del posto non sembrano convinti. In viaggio nelle zone rurali del Bhutan, dove la religione è più popolare della politica, il supervisore elettorale scopre che un monaco sta organizzando una misteriosa cerimonia per il giorno delle elezioni.

Le proposte in provincia

Spostandosi in provincia, al Cinema Oratorio di Robegano propongono, alle 20.45, “The Fall guy” (USA, 2024) di David Leitch. Colt Seavers è uno stuntman e, come ogni stuntman che si rispetti, è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento. Ora però, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita: ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l'amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro.

Il Multisala Verdi di Cavarzere opta invece (alle 21.00) per “La terra promessa” (Danimarca, Svezia, Norvegia, Germania, 2023) di Nikolaj Arcel. Nel 1755, il capitano Ludvig Kahlen, caduto in disgrazia, si propone di conquistare l’aspra e inabitabile brughiera danese con un obiettivo apparentemente impossibile: fondare una colonia in nome del re. In cambio, riceverà per sé il titolo nobiliare che ha sempre disperatamente desiderato. Ma l’unico sovrano della zona, lo spietato Frederik de Schinkel, crede arrogantemente che quella terra gli appartenga.

Al Cinema Italia di Dolo è protagonista alle 18.30 e 21.00, “Una spiegazione per tutto” (Ungheria, Slovacchia, 2023) di Gábor Reisz. Budapest, oggi. Abel prepara il suo esame di maturità schiacciato tra le aspettative della famiglia e l’amore non confessato per la sua amica Janka. Quando l’esame va storto, la bocciatura del ragazzo diventa la scintilla che incendia lo scontro tra suo padre, convinto conservatore, e il suo professore di storia, progressista. Finché l’accaduto non diventa scandalo mediatico e il conflitto si sposta su un piano ancora più ampio.

Infine, chiude la carrellata il Cinema Teatro di Mirano con, alle 20.00, il film “La zona di interesse” (Gran Bretagna, Polonia USA, 2023) di Jonathan Glazer, Grand Prix a Cannes 2023. Un uomo e sua moglie tentano di costruire una vita perfetta in un luogo apparentemente da sogno: giornate fatte di gite in barca, il lavoro d’ufficio di lui, i tè con le amiche di lei e le scampagnate in bici con i figli. Ma l’uomo in questione è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la curata villetta con giardino della famiglia si trova esattamente di fianco al muro del campo.