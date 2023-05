Martedì si va al cinema con 3 euro: le sale che aderiscono e film in programma

Nelle sale di Venezia e provincia nuovo appuntamento, martedì 16 maggio 2023, con il cinema a 3 euro, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (Fice) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis.

Proiezioni a Venezia

In città, il Multisala Giorgione propone “Mon Crime - La colpevole sono io” (Francia, 2023, 102’) di François Ozon. Nella Parigi degli anni Trenta, Madeleine, un’attrice giovane e bella ma priva di denaro e senza talento, viene accusata dell’omicidio di un famoso produttore. Con l’aiuto dell’amica Pauline, giovane avvocata disoccupata, viene assolta per legittima difesa. Per Madeleine comincia così una vita di fama e successo, finché la verità non viene a galla. Il film verrà proiettato alle 17.00, alle 21.00. Alle 19.00 anche in versione originale sottotitolata.

Il Multisala Rossini questa settimana punta, alle 16.45, 18.45 e 20.45, su “Lagunaria” (Italia, 2023, 85’) di Giovanni Pellegrini. Una voce da un futuro lontano racconta di una città scomparsa che un tempo fu tra le più famose al mondo, una città sorta dall’acqua. Tra leggende, riti e dicerie, il narratore descrive una quotidianità fatta di barche, a tratti mitica, a tratti drammatica e poetica, facendo emergere il suo profondo rapporto con la laguna che la circonda, con le sue acque, le sue isole fangose e gli animali che la popolano. Un racconto indefinito alla scoperta di Venezia, una città unica e fragile che a modo suo parla di ogni città sulla terra. L’opera è in programmazione, alle 16.45, 18.45 e 20.45, anche al Multisala Astra di Venezia Lido.

Film in programma a Mestre

In terraferma, in cartellone al Cinema Dante di Mestre compare, alle 17.00 e alle 19.00, “Creature di Dio” (Irlanda, Gran Bretagna, USA 2022, 100’) di Saela Davis e Anna Rose Holmer. In Irlanda, in uno sperduto villaggio di pescatori, una madre è combattuta tra l’istinto di proteggere il figlio e il proprio senso d’integrità. Una bugia raccontata per coprire il figlio da un’accusa infamante rischierà di mandare in frantumi la famiglia e il futuro della piccola comunità di cui fa parte.

Tre le proposte questa settimana al Multisala IMG Candiani. Si comincia alle 16.45, 19.15 e 21.15 con “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” (Italia, 2023, 98’) di Pupi Avati. Bologna, anni 70. Marzio, Samuele e Sandra sono giovanissimi e ognuno ha un suo sogno da realizzare. La musica, la moda, o forse la carriera. I due ragazzi, amici per la pelle, fondano il gruppo musicale I Leggenda e sognano il successo. Sandra è un fiore di bellezza e aspira a diventare indossatrice. Qualche anno dopo, nella quattordicesima domenica del tempo ordinario, Marzio sposa Sandra mentre Samuele suona l’organo. Quella ‘quattordicesima domenica’ diventa il titolo di una loro canzone, la sola da loro incisa, la sola ad essere diffusa da qualche radio locale. Poi un giorno di quei meravigliosi anni Novanta in cui tutto sembra loro possibile, si appalesa all’improvviso la burrasca, un vento contrario e ostile che tutto spazza via. Alle 16.45, 19.25 e 21.20 è il turno di “Mon Crime - La colpevole sono io” (Francia, 2023, 102’) di François Ozon.

Proseguendo nel cartellone, alle 16.45, 19.15 e 21.15 troviamo “L'esorcista del Papa” (USA, 2023, 103’) di Julius Avery. Il film racconta la storia di Padre Gabriele Amorth, un sacerdote realmente esistito divenuto capo esorcista in Vaticano e che nel corso della sua vita ha eseguito oltre 100.000 esorcismi. Dopo che la madre single Julia ha iniziato la ristrutturazione di un'abbazia, qualcosa di terrificante accade alla sua famiglia: suo figlio Henry durante la notte viene posseduto da un demonio. L'esorcista dovrà occuparsi della possessione del giovane, ma indagando finirà con lo scoprire una cospirazione che dura da secoli e che il Vaticano ha sempre cercato di occultare.

Cinema italiano questa settimana anche al Multisala IMG Palazzo. Alle 16.45, 19.15 e 21.10 inizia “La caccia” (Italia, 2023, 100’) di Marco Bocci. Quattro fratelli molto diversi tra loro si ritrovano, dopo un lungo periodo lontani, in occasione di un lutto improvviso, la morte del padre. Si rincontrano tutti in quella grande villa dove hanno trascorso insieme gli anni dell'infanzia e scoprono, con loro grande sorpresa, che l'abitazione è l'unica eredità lasciata loro dal padre. Decidono di comune accordo di vendere la casa, nonostante ancora oggi nasconda una terribile verità. Il ricavato dalla vendita, però, non è sufficiente a sanare i problemi economici di ognuno di loro, così Luca propone ai fratelli una soluzione per un verso estrema, ma degna di suo padre. In alternativa, alle 16.45, 19.20 e 21.00, si può decidere per “Oltre le rive” (Italia, 2021, 80’) di Riccardo De Cal. Il Piave è conosciuto per essere il fiume sacro alla patria. Il dramma della guerra e il disastro del Vajont ne hanno segnato in modo indelebile la storia. Lungo il suo corso, passato e presente, sacro e profano coesistono in un affresco che racconta non solo un luogo ma anche le complesse vicende di chi lo abita.

Il cartellone in provincia

In provincia, al Cinema Teatro di Mirano alle 20.00, si può vedere a costo ridotto “AIR - La storia del grande salto” (USA, 2023,150’) di Ben Affleck. Il film racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del marchio ‘Air Jordan’.

Il Cinema Oratorio di Robegano propone alle 20.30 il film “Scordato” (Italia, 2023, 104’) di Rocco Papaleo. La vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura “emotiva” e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L’insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l’uomo solitario e “contratto” che è oggi.

Chiude la carrellata di film a tre euro della settimana il Multisala Verdi di Cavarzere con, alle 21.00, “Il ritorno” (Italia, 2022,86’) di Stefano Chiantini. La storia del film racconta di una giovane famiglia: Teresa, giovane donna che abita con Pietro in un quartiere periferico di una città del Lazio e il loro figlio di due anni, Antonio. Come molti ragazzi della stessa età, devono fare i conti con mancanza di lavoro e difficoltà economiche. Pietro poi non è propriamente la persona più affidabile e Teresa deve fare tutto da sola e dividersi tra lavoro, casa e figlio. I comportamenti di Pietro però mettono a rischio lei e Antonio, e Teresa per difendere il figlio arriva a compiere un gesto estremo, che le costa il carcere. Quando torna, ad accoglierla ci sono Pietro e Antonio, e la vita che ha lasciato dieci anni prima.