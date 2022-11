A Venezia e provincia si va al cinema con 3 euro: le sale aderenti

Martedì 29 novembre 2022 ci sarà l'appuntamento conclusivo nelle sale di Venezia e provincia con l’edizione 2022 de “I martedì al cinema”, occasione di vedere le ultime produzioni cinematografiche a 3 euro. Per l'accesso nelle sale, è consigliata la prenotazione.

Programmazione a Venezia

In città, questo ultimo martedì di rassegna al Multisala Giorgione di Venezia vede la proiezione, alle 17.30 e 21.00, di “La Signora Harris va a Parigi” (Gran Bretagna, Ungheria, 2022, 115’) di Anthony Fabian. Il film racconta l’incantevole storia di una comune governante britannica il cui sogno di possedere un abito da sera firmato Christian Dior la condurrà verso una straordinaria avventura a Parigi.

Al Multisala Rossini il critico cinematografico Michele Gottardi introdurrà, alle 17.30 la visione di “L’ombra di Caravaggio” (Italia, 2022, 120’) di Michele Placido. Italia 1600. Michelangelo Merisi è un artista geniale e ribelle nei confronti delle regole dettate dal Concilio di Trento che tracciava le coordinate esatte nella rappresentazione dell’arte sacra. Dopo aver appreso che Caravaggio usava nei suoi dipinti sacri prostitute, ladri e vagabondi, Papa Paolo V decide di commissionare a un agente segreto del Vaticano una vera e propria indagine, per decidere se concedere la grazia che il pittore chiedeva dopo la sentenza di condanna a morte per aver ucciso in duello un suo rivale in amore. Così l’Ombra, questo il nome dell’investigatore, avvia le sue attività di inchiesta e spionaggio per indagare sul pittore che - con la sua vita e con la sua arte - affascina, sconvolge, sovverte. Un’Ombra che avrà nelle sue mani potere assoluto, di vita o di morte, sul destino di un genio. Il film è in cartellone anche alle 20.45.

Al Multisala Astra di Venezia Lido troviamo, alle 17.30 e 20.30, “La stranezza” (Italia, 2022, 103’) di Roberto Andò. Il film è ambientato nel 1920, anno in cui Luigi Pirandello, durante un viaggio in Sicilia, incontra Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due teatranti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L’incontro tra il geniale autore dei "Sei personaggi in cerca d’autore" e i due dilettanti porterà grandi sorprese.

Film a 3 euro a Mestre

Spostandosi in terraferma, il Cinema Dante di Mestre punta, alle 17.00 e alle 21.00, su “Il colibrì” (Italia, 2022, 126’) di Francesca Archibugi. Il film racconta la vita di Marco Carrera, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo. È la storia della forza ancestrale della vita, della strenua lotta che facciamo tutti noi per resistere a ciò che talvolta sembra insostenibile. Anche con le potenti armi dell’illusione, della felicita? e dell’allegria.

Tre sono le possibilità offerte questa settimana dal Multisala IMG Candiani. Alle 16.45, 19.10 e 21.30, c’è la possibilità di vedere a costo ridotto “L’ombra di Caravaggio” (Italia, 2022, 120’) di Michele Placido. Alle 16.45, 19.00 e 21.35 è il turno di “Glass Onion: Knives Out” (USA, 2022, 139’) di Rian Johnson. In una lussuosa proprietà su un’isola greca, l’intrepido detective Benoit Blanc incontra un gruppo poco omogeneo di amici giunti su invito del miliardario Miles Bron per la loro riunione annuale. Tra gli ospiti ci sono l’ex socia di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, l’innovativo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con la coscienziosa assistente Peg, oltre all’influencer Duke Cody con la fedele fidanzata Whiskey. Ognuno di loro ha segreti, bugie e motivazioni squisitamente personali. Quando ci scappa il morto, sono tutti sospettati.

Infine, alle 16.45 e 20.00 si chiude con “Ennio” (Italia, Belgio, Cina, Giappone, 2021, 150’) di Giuseppe Tornatore, ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Il documentario lo racconta attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi, musiche e immagini d’archivio.

Al Multisala IMG Palazzo è in cartellone, alle 16.45, 19.15 e 21.20, “La Signora Harris va a Parigi” (Gran Bretagna, Ungheria, 2022, 115’) di Anthony Fabian.

Le sale aderenti in provincia

Spostandosi in provincia, troviamo “La stranezza” (Italia, 2022, 103’) di Roberto Andò anche al Cinema Teatro di Mirano ore 20.15, con l’introduzione alla visione del critico cinematografico Andrea Curcione.

La critica cinematografica Michela Manente sarà invece al Cinema Oratorio di Robegano alle 20.30 per introdurre il pubblico al film “Amsterdam” (USA, 2022, 134’) di David O. Russell. New York, 1933. Il dottor Burt Berendsen e l'avvocato Harold Woodman sono amici fraterni e colleghi di lavoro, dal giorno in cui il generale Meekins li ha fatti conoscere, sul fronte europeo, durante la Prima guerra mondiale. Ed è proprio al cospetto del cadavere di Meekins, con ogni probabilità dovuto ad avvelenamento, che i due si trovano a dover nuovamente guardarsi le spalle, perché qualcuno li vuole morti, o per lo meno al fresco.

Cinema italiano, infine al Multisala Verdi di Cavarzere dove, alle 21.00, inizia la proiezione di “Il colibrì” (Italia, 2022, 126’) di Francesca Archibugi.