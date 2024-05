Tornano i martedì al cinema a 3 euro a Venezia e provincia: il programma

Tornano nel mese di maggio i martedì del cinema a 3 euro nelle sale veneziane, iniziativa promossa dalla Regione Veneto assieme ad Agis, Anec e Fice. Di seguito i cinema che aderiscono e il programma di martedì 7 maggio.

Venezia

Il Multisala Giorgione di Venezia propone, alle 17.30 e 20.30, il film “Gloria!” (Italia, Svizzera, 2024) di Margherita Vicario. Ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine ‘700, il film racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario, che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna.

Sempre musica protagonista anche al Multisala Rossini dove, alle 17.30 e, in versione originale sottotitolata alle 20.30, si proietta “Back to Black” (USA,2024) di Sam Taylor-Johnson. La straordinaria storia della rapida ascesa al successo di Amy Winehouse e della realizzazione del suo rivoluzionario album, Back to Black. Raccontato dalla prospettiva di Amy e ispirato dai suoi testi profondamente personali, il film segue la donna straordinaria dietro il fenomeno e la tumultuosa relazione al centro di uno degli album più leggendari di tutti i tempi.

Cinema Italiano, invece, al Multisala Astra di Venezia Lido con la visione a costo ridotto, alle 17.00 e alle 20.00, di “Un mondo a parte” (Italia, 2024) di Riccardo Milani. Per il maestro elementare Michele Cortese sembra aprirsi una nuova vita. Dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana, riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico: una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Quando tutto sembra andare per il meglio però, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo.

Mestre

Sulla terraferma, il Cinema Dante di Mestre offre la possibilità di vedere, alle 17.00, 19.00 e, in versione originale sottotitolata alle 21.00, il film “Cattiverie a domicilio” (Gran Bretagna, 2023) di Thea Sharrock. Inghilterra, Anni ’20. I residenti di una piccola cittadina sono sconvolti da un simpatico scandalo: ricevono piccole e malvagie letterine anonime. Quando Edith e gli altri residenti iniziano a ricevere lettere piene di parolacce e involontariamente esilaranti, la sboccata Rose viene accusata del crimine.

Tre le opere in cartellone al Multisala IMG Candiani. Alle 16.45, 19.20 e 21.15 inizia “Tatami” (Iran, 2023) di Zar Amir-Ebrahimi e Guy Nattiv, primo lungometraggio co-diretto da una regista iraniana e un regista israeliano. Durante i campionati mondiali di judo, la judoka iraniana Leila e la sua allenatrice Maryam ricevono un ultimatum da parte della Repubblica islamica che intima a Leila di fingere un infortunio e perdere la gara, pena l’essere bollata come traditrice dello Stato. Vedendo minacciata la propria libertà e quella della sua famiglia, Leila si trova ad affrontare una scelta impossibile. Si prosegue, alle 16.45, 19.15 e 21.25 con “Un mondo a parte” (Italia, 2024) di Riccardo Milani e si conclude, alle 16.45, 19.15 e 21.35 con “Civil war” (Gran Bretagna, USA, 2024) di Alex Garland. In un'America sull'orlo del collasso, attraverso terre desolate e città distrutte dall’esplosione di una guerra civile, un gruppo di reporter intraprende un viaggio in condizioni estreme, mettendo a rischio le proprie vite per raccontare la verità.

Il Multisala IMG Palazzo punta invece sull’Italia, proponendo, alle 16.45, 19.15 e 21.15 il film “Zamora” (Italia, 2023) di Neri Marcorè. Il trentenne Walter Vismara ama condurre una vita ordinata e senza sorprese: ragioniere nell'animo prima ancora che di professione, lavora come contabile in una fabbrichetta di Vigevano. Da un giorno all'altro la fabbrica chiude e Vismara si ritrova suo malgrado catapultato in un'azienda avveniristica della vitale e operosa Milano, al servizio di un imprenditore moderno e brillante, il cavalier Tosetto. Andrebbe tutto bene se non fosse che costui ha il pallino del folber (il football, secondo un neologismo di Gianni Brera) e obbliga tutti i suoi dipendenti a sfide settimanali scapoli contro ammogliati.

Provincia

Spostandosi in provincia, al Multisala Verdi di Cavarzere troviamo, alle 21.00, “Dieci minuti” (Italia, 2024) di Maria Sole Tognazzi. Dieci minuti al giorno possono cambiare il corso della giornata. Dieci minuti facendo qualcosa di completamente nuovo, possono cambiare il corso di una vita. Questo è quello che scoprirà Bianca nel pieno di una crisi esistenziale. Nuovi incontri, la scoperta di legami speciali e l’ascolto di chi ci ha sempre voluto bene.

Il Cinema Italia di Dolo propone, alle 18.30 e 21.00, il biopic “Bob Marley, One love” (USA, 2024) di Reinaldo Marcus Green. Il film celebra la vita e la musica di un'icona che ancora oggi ispira intere generazioni attraverso il suo messaggio di amore e unità. Per la prima volta sul grande schermo, il pubblico scoprirà la straordinaria e potente storia di Bob Marley, un artista che ha superato avversità incredibili per creare una musica rivoluzionaria.

Al Cinema Oratorio di Robegano (ore 20.45) si potrà assistere a “Gloria!” (Italia, Svizzera, 2024) di Margherita Vicario. Infine, alle 20.00 al Cinema Teatro di Mirano con “Perfect Days” (Giappone, Germania, 2023) di Wim Wenders. Hirayama conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all’amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più? del suo passato.