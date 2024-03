Martedì si va al cinema con 3 euro: il programma e le sale aderenti

Martedì 12 marzo si torna al cinema con 3 euro. Prosegue l'iniziativa del Veneto per il cinema di qualità, progetto pluriennale in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (Fice) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis.

I film in programma a Venezia

In città, da non perdere questa settimana al Multisala Rossini l’incontro con la regista Céline Sciamma, che, alle 19.00, sarà presente in sala per presentare “Ritratto della giovane in fiamme” (Francia, 2019), che verrà proiettato in versione originale sottotitolata. 1770. Marianne, pittrice di talento, viene ingaggiata per fare il ritratto di Héloise, una giovane donna che ha da poco lasciato il convento per sposare l’uomo a lei destinato. Héloise tenta di resistere al suo destino, rifiutando di posare. Su indicazione della madre, Mariane dovrà dipingerla di nascosto, fingendo di essere la sua dama di compagnia. Le due donne iniziano a frequentarsi e tra loro scatta un amore travolgente e inaspettato.

Sempre a Venezia, al Multisala Giorgione troviamo alle 16.15 e, in versione originale sottotitolata alle 18.30 e 20.45, “Past Lives” (USA, 2023) di Celine Song. Nora e Hae Sung, due amici d’infanzia profondamente legati, si separano quando la famiglia di Nora emigra dalla Corea del Sud. Due decenni dopo si ritrovano a New York, vivranno una settimana cruciale in cui si confronteranno sul destino, l’amore e le scelte che segnano il corso della vita, in una storia d’amore moderna e struggente.

A Venezia Lido, la proposta di questa settimana del Multisala Astra è , alle 17.00 e alle 20.00 (in versione originale sottotitolata), “Povere creature!” (USA, 2023) di Yorgos Lanthimos, vincitore di due Golden Globe come Miglior film musical o comedy e Miglior attrice in un film musical o comedy e Leone d’Oro all’ottantesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film racconta l’incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn, un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti.

Proiezioni a Mestre

A Mestre, il Cinema Dante offre la possibilità di vedere, alle 16.00, 18.30 e 21.00, “C'è ancora domani” (Italia 2023) di Paola Cortellesi. Il film, Premio del Pubblico, Menzione Speciale Miglior Opera Prima e Premio Speciale della Giuria all’ultimo Festival del Cinema di Roma è ambientato nella Città Eterna nel maggio 1946. Roma è divisa tra la povertà lasciata dalla Seconda guerra mondiale, le milizie degli Alleati in giro per le strade e la voglia di cambiamento alimentata dal referendum istituzionale e dall'elezione dell’Assemblea costituente dei 2 e 3 giugno prossimi.

Tre le proposte in questo secondo martedì di rassegna al Multisala IMG Candiani. Alle 16.45, 19.10 e 21.30, inizia la proiezione di “Perfect Days” (Giappone, Germania, 2023) di Wim Wenders. Hirayama conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all’amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più? del suo passato. Cinema italiano alle 16.45, 19.10 e 21.30 con “Romeo è Giulietta” (Italia, 2024) di Giovanni Veronesi. Il grande regista teatrale Federico Landi Porrini è alla ricerca dei suoi Romeo e Giulietta per l’opera che dovrebbe consacrare definitivamente il suo prestigio e concludere la sua carriera. Tra le candidate spicca Vittoria che viene però esclusa a causa di un’ombra sul suo passato. Determinata a ottenere comunque un ruolo nello spettacolo e con la complicità della sua amica truccatrice, la giovane attrice decide di ritentare sotto falsa identità, per dimostrare tutto il suo talento. Infine, alle 16.35, 19.05 e 21.35, troviamo in cartellone “Povere creature!” (USA, 2023) di Yorgos Lanthimos.

Al Multisala IMG Palazzo si proietta, invece, alle 16.45, 19.15 e 21.15, il film “Past Lives” (USA, 2023) di Celine Song.

In provincia

Spostandosi in provincia, la proposta del Cinema Oratorio di Robegano è, alle 20.30, “Finalmente l'alba” (Italia, 2023) di Saverio Costanzo, viaggio lungo una notte di una ragazza che, nella Cinecittà degli anni 50, diventa la protagonista di ore per lei memorabili che da ragazza la trasformeranno in donna.

Al Cinema Teatro di Mirano si proietta infine, alle 20.00, “Foglie al Veneto” (Finlandia, 2023) di Aki Kaurismäki, Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2023. Due persone sole si incontrano per caso una notte a Helsinki. È l’ultima occasione per trovare il primo, unico e definitivo amore della loro vita. Il percorso è però intralciato dall’alcolismo di lui, dai numeri di telefono persi, dal non conoscere nomi o indirizzi reciproci e dalla tendenza generale della vita a porre ostacoli a chi cerca la propria felicità.