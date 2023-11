Martedì si va al cinema con 3 euro: le sale che aderiscono nel Veneziano

Proseguono martedì 14 novembre nelle sale cinematografiche di Venezia e provincia gli appuntamenti con le proiezioni al costo di 3 euro della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità.

Film a 3 euro a Venezia

In città, il Multisala Giorgione di Venezia, propone, alle 17.00 e alle 21.00 la visione di “The Palace”(Italia, Svizzera, Polonia, 2023) di Roman Polanski. È l’alba del nuovo millennio e Hansueli, devoto manager cinquantenne dell’albergo The Palace, ispeziona quasi militarmente lo staff prima dell’arrivo degli ospiti per la sera di Capodanno 2000 ribadendo che non sarà la fine del mondo. Le storie dei singoli protagonisti daranno invece vita ad una commedia assurda, nera e provocatoria. Alle 19.00 l’opera verrà proiettata anche in versione originale sottotitolata.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Cinema dall’Italia al Multisala Rossini alle 16.30, 18.45 e 21.30 con la proiezione di “Nata per te” (Italia, 2023) di Fabio Mollo. Il film racconta la storia di Luca e Alba: un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme.

Il Multisala Astra di Venezia Lido punta, invece, alle 17.30 e alle 20.30, in versione originale sottotitolata, su “Assassinio a Venezia” (USA, 2023) di Kenneth Branagh. Il film è ambientato nella Venezia del secondo Dopoguerra, precisamente alla vigilia di Ognissanti. In questo sinistro scenario viene commesso un delitto e per risolvere il terribile mistero viene convocato l'investigatore Hercule Poirot, sebbene sia in pensione e in esilio volontario a Venezia.

Proiezioni in programma a Mestre

Spostandosi in terraferma, al Cinema Dante di Mestre, alle 16.30 e 18.45, il critico cinematografico Daniel Casagrande introdurrà il pubblico alla visione di “L’imprevedibile viaggio di Harold Fry” (Gran Bretagna, 2023) di Hettie MacDonald. Harold è un uomo qualunque che ha sempre vissuto senza prendere iniziative e restando in disparte. Un giorno scopre che una vecchia amica è molto malata e decide di andarla a trovare attraversando a piedi l'Inghilterra. Certo che il suo eroico gesto la terrà in vita, Harold Fry intraprende un incredibile viaggio che farà scalpore conquistando tutta la nazione.

Due le possibilità questo secondo martedì di rassegna al Multisala IMG Candiani. Alle 16.45, 19.15 e 21.15 inizia “L’ultima volta che siamo stati bambini” (Italia, 2023) di Claudio Bisio. Roma, estate 1943. Quattro bambini giocano alla guerra mentre attorno esplodono le bombe della guerra vera. Sono diversi ma non lo sanno e tra loro nasce “la più grande amicizia del mondo”, impermeabile alle divisioni della Storia che insanguina l’Europa. Alle 16.45 e 20.00 verrà invece proiettato il film “Oppenheimer”(USA, 2023) di Christopher Nolan, cronaca dell'ascesa di J. Robert Oppenheimer, dai dipartimenti di fisica americana alla direzione del laboratorio di Los Alamos, dove darà vita alla prima bomba atomica.

Cambio di atmosfera al Multisala IMG Palazzo che mette in cartellone, alle 16.45, 19.15 e 21.20, “Jeanne Du Barry – La Favorita del Re” (Francia, 2023) di Maïwenn. Jeanne Vaubernier, una giovane donna della classe operaia affamata di cultura e piacere, usa la sua intelligenza e il suo fascino per salire uno dopo l’altro i gradini della scala sociale. Diventa la favorita del re Luigi XV che, ignaro del suo status di cortigiana, riacquista attraverso di lei il suo appetito per la vita. I due si innamorano perdutamente e contro ogni decoro ed etichetta, Jeanne si trasferisce a Versailles, dove il suo arrivo scandalizza la corte.

In provincia

In provincia, al Cinema Oratorio di Robegano troviamo, alle 20.30, “Io capitano” (Italia, Belgio, 2023) di Matteo Garrone, Leone d'argento e Premio Marcello Mastroianni al protagonista Seydou Sarr alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. Un'Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Il Cinema Teatro di Mirano propone, alle 20.00, “La città delle sirene” (Italia, 2020) di Giovanni Pellegrini. La notte del 12 novembre 2019 Venezia è stata colpita da una serie di inondazioni che hanno sommerso la città per una settimana. Partendo dalle immagini della sua casa e del suo studio allagati il regista racconta in prima persona cosa vuol dire convivere con l’acqua alta e come la sua città affronta la catastrofe. Ne scaturisce una riflessione sul vivere nella prima linea del cambiamento climatico che minaccia di far scomparire il nostro mondo.

Chiude la settimana il Multisala Verdi di Cavarzere con, alle 21.00, “La bella estate” (Italia, 2023) di Laura Luchetti. Torino, 1938. A Ginia, che si è appena trasferita in città dalla campagna, il futuro sembra offrire infinite possibilità. Come tutte le ragazze della sua età vorrebbe innamorarsi, e trova il suo uomo in un giovane pittore. A condurla alla scoperta degli ambienti artistici della Torino bohémien è Amelia: poco più grande, sensuale e provocante, è diversa da tutte le persone che abbia conosciuto in vita sua, e pronta a scuotere le sue certezze. Divisa tra il senso del dovere e la scoperta di un desiderio che la confonde, Ginia è travolta da emozioni a cui non osa dare un nome. Durante la sua “bella estate” si arrende finalmente ai propri sentimenti, celebrando il coraggio di essere se stessa.