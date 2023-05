Martedì si va al cinema con 3 euro: il programma e le sale aderenti

Martedì 23 maggio nelle sale di Venezia e provincia il nuovo appuntamento con le proiezioni a 3 euro della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità", organizzata in collaborazione con Fice e Agis. Ecco il programma completo dei film in sala con i cinema aderenti.

Venezia

In città, il Multisala Giorgione di Venezia propone questo martedì, alle 17.00, 19.00 e 21.00, il film “Il sol dell'avvenire” (Italia, 2023, 95’) di Nanni Moretti. Giovanni, regista italiano in ambasce tra una moglie in analisi e un produttore sull'orlo del fallimento, ha smesso di credere nell'avvenire. A immagine del suo protagonista, figura di prua dell'Unità e della sezione comunista del Quarticciolo, vuole “farla finita” col mondo che avanza in direzione ostinata e contraria: la consorte ha deciso di investire su un giovane regista de-genere, la figlia di sposare un uomo (molto) più vecchio di lei, la sua attrice principale di improvvisare l'amore in un racconto politico e poi c'è Netflix che produce cinema in scatola.

Cinema italiano anche al Multisala Rossini che, alle 17.00, 19.00 e 21.00, proietta “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” (Italia, 2023, 98’) di Pupi Avati. Bologna, anni 70. Marzio, Samuele e Sandra sono giovanissimi e ognuno ha un suo sogno da realizzare. La musica, la moda, o forse la carriera. I due ragazzi, amici per la pelle, fondano il gruppo musicale I Leggenda e sognano il successo. Sandra è un fiore di bellezza e aspira a diventare indossatrice. Qualche anno dopo, nella quattordicesima domenica del tempo ordinario, Marzio sposa Sandra mentre Samuele suona l’organo. Quella ‘quattordicesima domenica’ diventa il titolo di una loro canzone, la sola da loro incisa, la sola ad essere diffusa da qualche radio locale. Poi un giorno di quei meravigliosi anni Novanta in cui tutto sembra loro possibile, si appalesa all’improvviso la burrasca, un vento contrario e ostile che tutto spazza via.

Guarda invece alla Francia il Multisala Astra di Venezia Lido con “Mon Crime - La colpevole sono io” (Francia, 2023, 102’) di François Ozon. Nella Parigi degli anni Trenta, Madeleine, un’attrice giovane e bella ma priva di denaro e senza talento, viene accusata dell’omicidio di un famoso produttore. Con l’aiuto dell’amica Pauline, giovane avvocata disoccupata, viene assolta per legittima difesa. Per Madeleine comincia così una vita di fama e successo, finché la verità non viene a galla. (ore 17.00 e 21.00).

Mestre

In terraferma, al Cinema Dante di Mestre troviamo, alle 17.00 e alle 19.00, “L'amore secondo Dalva” (Francia, Belgio 2022, 83’) di Emmanuelle Nicot, opera vincitrice di due premi a Cannes alla Semaine de la Critique. Dalva ha dodici anni e si sente una donna, non una bambina: è quanto ripete agli assistenti sociali dopo l’arresto del padre, di cui si dichiara innamorata malgrado l’uomo abbia a lungo abusato di lei. Sarà grazie a una casa famiglia e all’amicizia di una coetanea che Dalva lentamente imparerà a guardare il mondo da una prospettiva diversa e a riappropriarsi della propria infanzia.

Tre sono le proposte del Multisala IMG Candiani di Mestre. Alle 16.45, 19.15 e 21.10 inizia “Book Club - Il Capitolo Successivo” (USA, 2023, 107’) di Bill Holderman. Il film segue le quattro protagoniste nel viaggio tra ragazze che non hanno mai compiuto, con l’intento di portare il loro club del libro in Italia. Quando le cose vanno fuori controllo e alcuni segreti vengono rivelati, la vacanza rilassante si trasforma in un’avventura attraverso il paese che capita una volta nella vita. Alle 16.45, 19.15 e 21.15 è il turno di “Love again” (USA, 2023, 104’) di James C. Strouse. Mira Ray, alle prese con la perdita del suo fidanzato, invia una serie di messaggi romantici al suo vecchio numero di cellulare senza sapere che il numero è stato riassegnato al nuovo telefono di lavoro di Rob Burns, un giornalista che rimane affascinato dall'onestà nei suoi meravigliosi testi confessionali. Quando gli viene assegnato il compito di scrivere un profilo della cantante Celine Dion, Rob Burns chiede il suo aiuto per capire come incontrare Mira di persona e conquistare il suo cuore. Infine, alle 16.45 e 19.30 troviamo “Guardiani della Galassia Vol. 3” (USA, 2023, 150’) di James Gunn. Dopo aver acquisito Ovunque dal Collezionista, troviamo i Guardiani intenti a riparare gli enormi danni provocati da Thanos, determinati a fare di Ovunque un rifugio sicuro, non solo per sé, ma per tutti i profughi sfollati dal severo universo.

Due le possibilità al Multisala IMG Palazzo. La prima, alle 16.45, 19.15 e 21.20, è “Ritorno a Seoul” (Francia, Cambogia, 2022, 117’) di Davy Chou. Freddie, 25 anni, impulsiva e testarda, torna in Corea del Sud per la prima volta da quando, appena nata, è stata adottata da una coppia francese. Qui, inizia a cercare i genitori che l’hanno abbandonata. Tra incontri, nuove amicizie e l’ombra di una madre biologica che non vuole farsi rintracciare, la ragazza si trova immersa in una cultura molto diversa dalla sua e intraprende un viaggio nel viaggio che la porterà in direzioni del tutto inaspettate. Per scoprire che forse questa è la vita: incontrare l’inaspettato, cavalcarlo, essere tutte le persone che avresti potuto essere. La seconda, alle 16.45 e 19.30, è “Le otto montagne” (Italia, Francia, Belgio, 2022, 147’) di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, vincitore del Premio della Giuria alla 75° edizione del Festival di Cannes. Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre.

Provincia

Spostandosi in provincia, in cartellone al Cinema Teatro di Mirano figura, alle 20.00, “Stranizza d'amuri” (Italia, 2023, 130’) di Giuseppe Fiorello, film dedicato a Giorgio e Antonio, vittime del delitto di Giarre, in provincia di Catania. Giugno 1982, in una calda Sicilia che freme per la Nazionale Italiana ai Mondiali di calcio, due adolescenti, Gianni e Nino, si scontrano con i rispettivi motorini lungo una strada di campagna. Dallo scontro nasce una profonda amicizia, ma anche qualcosa di più, qualcosa che non viene visto di buon occhio dalle famiglie e dai ragazzi del paese. Coraggiosi e affamati di vita, Gianni e Nino non si curano dei pregiudizi, delle dicerie e vivono liberamente. Una libertà che gli altri non comprendono e non sono disposti ad accettare.

Il Cinema Oratorio di Robegano propone invece, alle 20.30, “Cocainorso” (USA, 2023, 95’) di Elizabeth Banks. Ispirato alla storia vera del 1985 dell’incidente aereo in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso la mangia, questa dark comedy feroce vede protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si trovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di droga e si aggira infuriato in certa di altra droga e di sangue. La visione del film è vietata ai minori di anni 14.

Infine, la proposta del Multisala Verdi di Cavarzere è, alle 21.00, “Ragazzaccio” (Italia, 2022, 100’) di Paolo Ruffini. Mattia è un adolescente, insofferente alle regole. Mattia è arrabbiato, con i suoi genitori e forse col mondo intero. Mattia è quello che comunemente si direbbe “un bullo”. Frequenta il liceo classico e nella sua mente l’incubo della bocciatura è più pesante dell’incubo del Covid19, che pervade in Italia con l’esplosione di quella che di lì a poco sarà riconosciuta come la pandemia più invasiva di tutti i tempi.