A Venezia e provincia si va al cinema con 3 euro: i film di martedì 2 novembre

Prosegue anche in novembre l’appuntamento settimanale con il cinema a 3 euro: tutti i martedì del mese, la rassegna consentirà al pubblico di vedere le ultime uscite cinematografiche, insieme a opere alternative ai grandi circuiti commerciali, accompagnate anche dal commento di un esperto. Sono otto le sale veneziane che, anche in questo martedì 2 novembre, offrono un’ampia selezione di film tra cui scegliere.

Venezia

In città, il Multisala Rossini propone in questo prima settimana del mese, alle 17.30 e 21.30, la visione di “Alida” (Italia 2020, 105’) documentario di Mimmo Verdesca dedicato ad Alida Valli una delle attrici più celebri e amate del cinema e del teatro del ‘900. Una vera leggenda che ha lavorato in tutto il mondo con registi del calibro di Visconti, Hitchcock, Welles, Antonioni, Pasolini, Bertolucci, Argento, Vadim, Chabrol e tanti altri, in una luminosa carriera lunga 70 anni.

Al Multisala Giorgione verrà invece proiettato in versione originale sottotitolata, alle 17.00 e alle 21.00, “Drive my car” (Giappone, 2021, 179’) di Ryûsuke Hamaguchi. Il film racconta la storia di Yusuke Kafuku un attore e regista teatrale felicemente sposato, fino a quando sua moglie, una drammaturga, è venuta a mancare improvvisamente. Due anni dopo questo tragico evento, Yusuke viene ingaggiato per mettere in scena lo "Zio Vanja" di Checov in un festival teatrale che si tiene a Hiroshima. Durante le rappresentazioni conosce Misaki, una ragazza che è stata scelta per fagli da autista. Trascorrendo sempre più tempo insieme a bordo di una Saab 900 rossa tra un tragitto e l'altro, i due legano molto e anche la riservata Misaki riesce ad aprirsi e a parlare di sé.

Cinema italiano al Multisala Astra di Venezia Lido con, alle 17.30 e alle 21.00, “Marilyn ha gli occhi neri” (Italia 2021, 110’) di Simone Godano. Clara è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Diego è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d’ira. Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo.

Mestre

Sulla terraferma, al Cinema Dante di Mestre troviamo, alle 17.00 e alle 21.00, il film “Tre piani” (Italia 2021, 119’) di Nanni Moretti. Protagoniste sono tre famiglie, che abitano in un edificio borghese, dove la quiete regna sovrana e le piante adornano elegantemente l'ingresso della palazzina. Al contrario, dietro quelle porte blindate, ogni appartamento nasconde problemi di coppia e famiglie irrequiete.

Due le possibilità questa settimana al Multisala IMG Candiani dove, alle 16.45 e alle 20.00, inizia “No time to die” (USA, Gran Bretagna 2021, 163’) di Cary Joji Fukunaga. Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia. Inoltre, alle 16.45, 18.30, 20.15 e 22.00, è in cartellone “Una notte da dottore” (Italia 2021, 100’) di Guido Chiesa. Pierfrancesco Mai, 65 anni, è un dottore che lavora come guardia medica notturna. Una notte ha un fortuito incidente con Mario, un rider trentenne che consegna cibo a domicilio. Mario non si fa nulla, ma la sua bici è distrutta. A causa dell’impatto, Pierfrancesco vede, invece, riacutizzarsi la sua perenne sciatalgia e non può più guidare. I due rischiano di perdere il lavoro, ma al dottore viene un’idea che salva entrambi: Mario, “guidato” a distanza da Pierfrancesco tramite un auricolare, andrà a fare le visite al posto suo e con l’auto del medico faranno anche le consegne a domicilio.

Il Multisala IMG Palazzo punta, alle 16.45, 20.00 e 22.00, su “Welcome Venice” (Italia 2021, 100’) di Andrea Segre. Pietro e Alvise sono i due eredi di una famiglia di pescatori della Giudecca, l’isola più popolare di Venezia. Si scontrano nel cuore della trasformazione inarrestabile che sta cambiando la vita e l’identità di Venezia e della sua gente: l’impatto sempre più profondo del turismo globale ha modificato il rapporto stesso tra città e cittadini, tra casa e vita e la pandemia ha reso ancora più evidente questa crisi.

Mirano e Robegano

In provincia, il film “Welcome Venice” (Italia 2021, 100’) di Andrea Segre è proposto anche al Cinema Teatro di Mirano alle ore 20.45, mentre al Cinema Oratorio di Robegano alle 20.30 sarà in proiezione “Marilyn ha gli occhi neri” (Italia 2021, 110’) di Simone Godano.