Martedì si va al cinema con 3 euro: le sale che aderiscono nel Veneziano

Secondo appuntamento nelle sale di Venezia e provincia con le proiezioni della rassegna “La Regione ti porta al cinema con euro”, progetto pluriennale della Regione del Veneto, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS. Il costo del biglietto è di 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

Proiezioni a Venezia

In città, il Multisala Giorgione propone in questo secondo martedì di novembre, alle 16.30 alle 18.45 e 21.00 il documentario “Tango con Putin” (Gran Bretagna, Germania, 2021, 104’) di Vera Krichevskaya. Alle ore 18.45 e 21.00 sarà presente in sala del cinematografico Andrea Curcione. Nel 2008 Natasha Sindeeva è una ricca e ambiziosa trentacinquenne che, per realizzare i suoi sogni di fama e di gloria, decide di fondare a Mosca un canale televisivo indipendente: Dozhd TV – L’emittente dell’ottimismo, poi ribattezzata Rain TV. Natasha non sa niente né di giornalismo né di politica. Libertà di espressione e attivismo per i diritti non fanno parte del suo vocabolario. Eppure, assume giornalisti che si oppongono al regime di Putin e difendono le minoranze LGBTQ. Ben presto la sua creatura diventa un’isola per la libera espressione politica e sessuale e la sua è l’unica emittente libera a sopravvivere nella Russia di Putin. La donna si trova a combattere una guerra tra Verità e Propaganda e a perdere i suoi soldi, rimanendo ostaggio dei suoi sogni.

In cartellone al Multisala Rossini troviamo, alle 17.15 e 21.15, “Siccità” (Italia, 2022, 124’) di Paolo Virzì. A Roma non piove da tre anni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini. Nella citta? che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano ognuno la propria redenzione.

Anche il Multisala Astra di Venezia Lido punta sul cinema italiano con, alle 17.00, 19.00 e 21.00, “Astolfo” (Italia, 2022, 97’) di Gianni Di Gregorio. Astolfo, un pensionato che dalla vita non si aspettava più niente, viene sfrattato dal suo appartamento di Roma e ripara nella vecchia casa di famiglia, un rudere in un paesino del centro Italia che era stato, un tempo, un palazzo nobiliare. Poi incontra Stefania, una donna della sua età, e si innamora. Sarà l’inizio di una nuova vita, più travagliata ma anche più bella, più vera, l’unica che valga la pena di essere vissuta.

Film in programma a Mestre

Spostandosi in terraferma, al Cinema Dante di Mestre, alle 17.00 e alle 21.00, inizia la proiezione di “Triangle of sadness” (Svezia, 2022, 149) di Ruben Östlund, vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes. Una coppia di modelli, Carl e Yaya, partecipa a una crociera di lusso insieme a un bizzarro gruppo di super ricchi e a un comandante con il debole per gli alcolici e Karl Marx. Tutto all'inizio sembra piacevole e "instagrammabile", ma un evento catastrofico trasforma il viaggio in un'avventura in cui ogni gerarchia viene capovolta.

Due le possibilità questa settimana al Multisala IMG Candiani. Si comincia alle 16.45, 19.10 e 21.30, con “Il colibrì” (Italia, 2022, 126’) di Francesca Archibugi. Il film racconta la vita di Marco Carrera, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo. È la storia della forza ancestrale della vita, della strenua lotta che facciamo tutti noi per resistere a ciò che talvolta sembra insostenibile. Anche con le potenti armi dell’illusione, della felicita? e dell’allegria.

In alternativa, alle 16.45, 19.10 e 21.30 si può optare per “Le buone stelle – broker” (Corea del Sud, 2022, 129’) di Kore'eda Hirokazu, premiato al Festival di Cannes 2022 per la Miglior interpretazione maschile. Il critico cinematografico Adriano De Grandis sarà presente in sala alle 16.45 e 19.10 per introdurre il film. Nella pioggia una donna abbandona un neonato davanti a una “baby box”. Due uomini lo prendono in consegna, ma sono trafficanti di bambini. Quando lei torna vorrebbe riprenderlo, ma poi invece decide di mettersi in viaggio con i due per cercare i genitori ideali a cui vendere il piccolo. Ne nasce un on the road surreale in cui il gruppo finisce per trasformarsi in una famiglia per caso.

La proposta del Multisala IMG Palazzo, alle 16.45, 19.20 e 21.15 è “Omicidio nel West End” (USA, 2022, 98’) di Tom George. Il film è ambientato nel West End londinese degli anni '50, dove fervono i preparativi per la realizzazione di un adattamento cinematografico di una pièce teatrale di grande successo. I piani, però, subiscono una battuta d'arresto, quando uno dei membri più importanti della troupe, il regista Leo Kopernick, viene ucciso. Il caso di omicidio viene affidato all'ispettore Stoppard, un uomo stanco del mondo, e alla sua giovane assistente, l'agente Constable Stalker. Mentre le vittime per mano del serial killer aumentano, i due agenti si ritroveranno invischiati in un complesso mistero e dovranno indagare nel sordido quanto affascinante ambiente del dietro le quinte teatrale, rischiando la vita pur di portare a termine la loro indagine.

Cinema che aderiscono in provincia

In provincia, al Cinema Teatro di Mirano troviamo, alle 19.45, “Il colibrì” (Italia, 2022, 126’) di Francesca Archibugi, mentre, al Cinema Oratorio di Robegano alle 20.30 si proietta “Margini” di Niccolò Falsetti (Italia 2022, 91'), commedia punk sincera, energica e vitale, vincitrice del Premio del pubblico The Film Club della 37° edizione della Settimana Internazionale della Critica. Fine estate 2008. Edoardo, Iacopo e Michele sono i membri di un gruppo punk di Grosseto, nella Maremma Toscana. Stanchi di suonare tra sagre e feste dell’Unità, hanno finalmente l’opportunità di andare a Bologna ad aprire il concerto di una famosa band hardcore americana. È tutto pronto, ma all’ultimo minuto il concerto è annullato. I tre non si danno per vinti: se non possono suonare a Bologna, saranno i Defense a venire a Grosseto! I paradossi della provincia e la grottesca mentalità dei suoi abitanti renderanno l’organizzazione del concerto più ardua del previsto.

Cinema italiano, infine, anche al Multisala Verdi di Cavarzere con la proiezione alle 21.00 di “Ti mangio il cuore” (Italia, 2022, 115’) di Pippo Mezzapesa. Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un'antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto.