A Venezia e provincia si va al cinema con 3 euro: i film di martedì 16 novembre

Proseguono martedì 16 novembre nelle sale di Venezia e provincia aderenti le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Venezia

Rimanendo in città, al Multisala Rossini troviamo, alle 17.00 e alle 21.30, il film “The Last Duel” (USA 2021, 152’) di Ridley Scott. Nella Francia del XIV secolo, Marguerite de Thibouville moglie del cavaliere Jean de Carrouges, afferma di essere stata stuprata dal miglior amico del marito, lo scudiero Jacques Le Gris. Jean allora sfida a duello l'amico e, per l'onore della moglie, combatterà l'ultimo duello di Dio legittimato dalla legge francese.

Il Multisala Giorgione propone, invece, alle 17.30 la visione di “A Chiara” (Italia 2021, 12’) di Jonas Carpignano, che alle e alle 21.00, sarà introdotta dalla presentazione del critico cinematografico Giuseppe Ghigi. La protagonista sente che c’è qualcosa che non va. Ha degli strani presentimenti che non riesce a spiegare alla madre e alla sorella. Durante la notte, dopo aver sentito una concitata discussione fra i suoi genitori e dopo avere assistito a un episodio sconcertante, il suo mondo comincia a ribaltarsi e le sue sicurezze a venir meno. Realtà e sogno si confondono e la sua vita sarà cambiata per sempre.

Lido

Al Multisala Astra a Venezia Lido è in cartellone, alle 17.40 e alle 21.00, “Freaks Out” (Italia, Belgio 2021, 141’) di Gabriele Mainetti. Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro "fenomeni da baraccone" restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini e il corso della Storia.

Mestre

Spostandosi in terraferma, il Cinema Dante di Mestre alle 17.00 proietta “Il materiale emotivo” (Italia 2021, 98’) di Sergio Castellitto che verrà introdotto al pubblico dal critico cinematografico Giacomo Pistolato. Vincenzo dedica l’esistenza alla sua antica libreria parigina, una piccola perla adagiata al centro di una piazzetta di Parigi e alla figlia Albertine, costretta a casa per colpa di un incidente avvenuto qualche anno prima. Un giorno Yolande, una ragazza scombinata ed esuberante, fa irruzione nel negozio. Affascinato dalla forza vitale della donna, Vincenzo inizia a riscoprire emozioni ormai dimenticate da tempo, che lo porteranno a interrogarsi sul suo modo malinconico e sospeso di affrontare la vita. Il film verrà replicato alle 21.00.

Due le possibilità al Multisala IMG Candiani. Alle 16.45, 20.10 e 22.00 inizia “Dune” (USA 2021, 155) di Denis Villeneuve. Il film, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

In alternativa alle 16.45, 19.55 e 22.10, si può optare per “Madres Paralelas” (Spagna 2021, 120’) di Pedro Almodóvar. Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un’adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell’ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

Il Multisala IMG Palazzo punta, infine, alle 17.00, 20.00 e 22.00, su “La scelta di Anne - L'Événement” (Francia 2021, 100’) di Audrey Diwan, Leone d'oro al miglior film alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Francia, 1963. Anne ama la letteratura e ha deciso di farne un mestiere, fuggendo un destino proletario. Sui banchi è brillante, sulla pista da ballo altrettanto. Tra una birra e un twist, dribbla gli uomini che la desiderano come in un romanzo rosa. Ma Anne preferisce la letteratura alta e affonda gli occhi blu tra le pagine di Sartre e di Camus. In un ambiente e in un Paese che condanna il suo desiderio e guarda con diffidenza alla sua differenza, Anne scopre un giorno di essere incinta e privata della libertà di decidere del proprio corpo e del proprio futuro. Intanto conta le settimane e cerca disperatamente di trovare una soluzione.

Provincia

In provincia, il Cinema Teatro di Mirano propone alle 20.30 un appuntamento dedicato all’attore e regista Clint Eastwood introdotto dal critico cinematografico Adriano De Grandis. La proiezione di “Gran Torino” (USA 2008, 116’) sarà accompagnata dallo speciale, in versione originale sottotitolata, “Clint Eastwood: A Cinematic Legacy”, docuserie, realizzata dalla Warner Bros per celebrare i 50 anni di collaborazione con Eastwood, che racconta la sua carriera: dai western alle storie d'amore ai drammi polizieschi, tutti i lavori che hanno dato al pubblico il piacere unico di vedere Eastwood eccellere come narratore, produttore e attore. Il protagonista di “Gran Torino” è Walt Kowalski, veterano della guerra in Corea e operaio in pensione di una fabbrica di automobili. Kowalski è uno a cui non piace molto il modo in cui la sua vita e il suo quartiere si sono trasformati. Soprattutto non gli piacciono i suoi vicini, immigrati Hmong dal Sud-est asiatico. Ma gli eventi costringeranno Walt a difendere proprio quei vicini dalla locale gang che semina violenza e paura.

Al Cinema Oratorio di Robegano troviamo infine, alle 20.30, la proiezione di “Ariaferma” (Italia, Svizzera 2021, 117’) di Leonardo Di Costanzo. In un carcere in via di dismissione, dove sono rimasti soltanto qualche agente e pochissimi reclusi, il piccolo gruppo di detenuti attende di essere trasferito in una nuova prigione, ma giorno dopo giorno l'attesa li porta a dare sempre meno importanza alle regole.