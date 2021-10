Nelle sale di Venezia e provincia si va al cinema con 3 euro: i film di martedì

Ultimo appuntamento del mese, martedì 26 ottobre 2021, nelle sale di Venezia e provincia con l’edizione 2021 de "La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema". Come sempre, è ampia la scelta di film proposti dalle otto sale aderenti all’iniziativa, che, anche nel mese di novembre, consentiranno al proprio pubblico di fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro.

Multisala Rossini

In città, il Multisala Rossini propone, alle 17.30 e 21.15, “Dune” (USA 2021, 155) di Denis Villeneuve. Il film, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Multisala Giorgione

Il Multisala Giorgione punta, invece, alle 16.30, 18.45 e 21.00, su “Supernova” (Gran Bretagna 2020, 93’) di Harry Macqueen. Sam e Tusker, partner da 20 anni, viaggiano attraverso l’Inghilterra a bordo del loro vecchio camper per far visita agli amici, rivedere i famigliari e ritrovare i luoghi del loro passato. Da quando due anni prima a Tusker è stato diagnosticato l’insorgere della demenza, il tempo insieme è sempre più prezioso.

Multisala Astra del Lido

Al Multisala Astra di Venezia Lido è in cartellone, alle 17.30 e 21.15, “La scuola cattolica” (Italia 2021, 106’) di Stefano Mordini. In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi della migliore borghesia. Le famiglie sentono che in quel contesto i loro figli possono crescere protetti dai tumulti che stanno attraversando la società e che quella rigida educazione potrà spalancare loro le porte di un futuro luminoso. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 qualcosa si rompe e quella fortezza di valori inattaccabili crolla sotto il peso di uno dei più efferati crimini dell’epoca: il delitto del Circeo. I responsabili sono infatti ex studenti di quella scuola frequentata anche da Edoardo, che prova a raccontare cosa ha scatenato tanta cieca violenza in quelle menti esaltate da idee politiche distorte e un’irrefrenabile smania di supremazia.

Cinema Dante

A Mestre, il Cinema Dante offre, alle 17.00 e alle 21.00, la visione a tre euro di “Il collezionista di carte” (USA, Gran Bretagna, Cina 2021, 112’) di Paul Schrader. William Tell è un ex militare che vive nell’ombra come giocatore d’azzardo di piccolo cabotaggio. La vita meticolosa di Tell viene scossa dall’incontro con Cirk, un giovane in cerca di vendetta contro un nemico comune. Con il sostegno della misteriosa finanziatrice La Linda, Tell porta Cirk nel circuito dei casinò per condurlo su una nuova strada. Dei fantasmi del passato, però, non ci si libera così facilmente.

IMG Candiani

Doppia proiezione al Multisala IMG Candiani dove, alle 16.45, 20.00 e 22.00 inizia “La scuola cattolica” (Italia 2021, 106’) di Stefano Mordini. Alle 16.45, 20.00 e 22.05 è invece il turno di “The Last Duel” (USA 2021, 152’) di Ridley Scott. Nella Francia del XIV secolo, Marguerite de Thibouville moglie del cavaliere Jean de Carrouges, afferma di essere stata stuprata dal miglior amico del marito, lo scudiero Jacques Le Gris. Jean allora sfida a duello l'amico e, per l'onore della moglie, combatterà l'ultimo duello di Dio legittimato dalla legge francese.

IMG Palazzo

Al Multisala IMG Palazzo, alle 17.00, 19.55 e 22.00 troviamo “L'Arminuta” (Italia 2021, 110’) di Giuseppe Bonito, film tratto dal romanzo bestseller di Donatella Di Pietrantonio vincitore del Premio Campiello 2017. Estate 1975. Una ragazzina di tredici anni viene restituita alla famiglia cui non sapeva di appartenere. All’improvviso perde tutto della sua vita precedente: una casa confortevole e l’affetto esclusivo riservato a chi è figlio unico venendo catapultata in un mondo estraneo.

Cinema Teatro di Mirano

In provincia, alle 20.45 al Cinema Teatro di Mirano inizia la proiezione di “The Father - Nulla è come sembra” (Gran Bretagna 2020, 97’) di Florian Zeller, Premiato agli Oscar per Miglior Sceneggiatura Non Originale e Miglior Attore a Anthony Hopkins. Anthony ha 81 anni. Vive da solo nel suo appartamento londinese e rifiuta tutte le persone che sua figlia Anne cerca di imporgli. Presto però Anne non potrà più andarlo a trovare tutti i giorni: ha preso la decisione di trasferirsi a Parigi con un uomo che ha appena conosciuto. Ma se è così, allora chi è l'estraneo che piomba all'improvviso nel soggiorno della casa di Anthony, sostenendo di essere sposato con Anne da oltre dieci anni? E perché afferma con tanta convinzione che quella dove vive è casa sua e della figlia? Smarrito in un labirinto di domande senza risposta, Anthony cerca disperatamente di capire che cosa stia succedendo attorno a lui.

Cinema oratorio di Robegano

Il Cinema Oratorio di Robegano, infine, propone alle 20.30 la visione di “Falling – La storia di un padre” (Canada 2020, 112’) di Viggo Mortensen. Willis, uomo di altri tempi, è costretto a lasciare la fattoria dove vive per trasferirsi a casa di suo figlio John che vive con il suo compagno Eric e la loro figlia Mo?nica in California, lontano dalla tradizionale vita rurale a cui Willis è abituato. John e la sua famiglia si ritroveranno a dover fare i conti con il carattere duro e conservatore dell'anziano.

