Torna il cinema all'aperto in campo San Polo

Cinemoving approda a Venezia, in campo San Polo, dal 14 al 27 agosto. L'edizione 2022 si intitola "Uno sguardo sull’Europa" e propone quattordici serate dedicate al cinema europeo. La rassegna si articola tra lungometraggi, cortometraggi, documentari e film di finzione provenienti da varie nazioni: Francia, Svizzera, Portogallo, Ungheria e due festival europei. Uno sguardo ai nostri vicini, uno sguardo su di noi, diverse storie che ci legano e ci raccontano. Le serate sono organizzate in collaborazione con varie istituzioni internazionali e saranno arricchite da ospiti, approfondimenti e presentazioni.

Si parte domenica 14 agosto con Shorts on Tap, festival cinematografico internazionale di cortometraggi. Si prosegue il 15, 16 e 17 agosto con il cinema francese, in collaborazione con l’Institut Français e Alliance Française di Venezia. Il 18, 19 e 20 agosto tre serate con il cinema svizzero a Venezia #11 Summer Edition, in collaborazione con Cinema Svizzero a Venezia e Consolato generale di Svizzera a Milano.

Il 21, 22 e 23 agosto con il cinema portoghese, in collaborazione con Camões Instituto da Cooperação e da Lingua - Ministério dos Negócios Estrangeiros, Portugal e Ambasciata del Portogallo in Roma. Il 24, 25 e 26 agosto con il cinema ungherese, in collaborazione con National Film Institute Hungary, Accademia d’Ungheria Roma, Consolato Gen. On. di Ungheria – Venezia e Associazione Culturale italo-ungherese del Triveneto. Ed infine sabato 27 agosto uno speciale Venice Film Week – Selezione Internazionale di Cinema Indipendente, l’ultima di sei serate veneziane dedicate a film indipendenti (alla Casa del Cinema e in Campo San Polo).

L’accesso alle proiezioni è libero, senza prenotazione. Le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano. Tutti gli spettatori sono invitati a recarsi in campo San Polo con congruo anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, per facilitare l’ingresso ed evitare assembramenti.