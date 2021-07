Torna il cinema sotto le stelle a Mirano

L'estate 2021 a Mirano è caratterizzata dall'atteso ritorno del "Cinema sotto le stelle", per gustare i film all’aperto e nel rispetto delle norme sanitarie. Il grande schermo si riaccenderà nella corte di Villa Errera, in via Bastia Fuori 58, e offrirà uno spettacolo emozionante in un'atmosfera magica. Ospiterà una rassegna di sette film, organizzata dal Comune in collaborazione con Pubblicità Scapin.

Il programma, vario e attuale, si apre in luglio con due premi Oscar e un film di animazione della Disney; a seguire, in agosto, quattro novità cinematografiche. Inizio delle proiezioni previsto alle 21.30. Per informazioni e prenotazioni tel. +39 340 5351930. La prenotazione è consigliata. In caso di pioggia le proiezioni saranno sospese e verranno recuperate in date successive.

Programma dei film

venerdì 16 luglio - ore 21.30 - Nomadland, diretto da Chloé Zhao, con Frances McDormand e David Strathairn

venerdì 23 luglio - ore 21.30 - Raya e l’ultimo drago, diretto da Don Hall, Carlos López Estrada, con Luisa Ranieri

venerdì 30 luglio - ore 21.30 - The father - Nulla è come sembra, di Florian Zeller con Anthony Hopkins e Kelly Marie

venerdì 6 agosto - ore 21.30 - Il meglio deve ancora venire, di Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte

mercoledì 11 agosto - ore 21.30 - La vita straordinaria di David Copperfield, di Armando Iannucci con Dev Patel e Tilda Swinton

venerdì 13 agosto - ore 21.30 - Guida romantica ai posti perduti, di Giorgia Farina con Clive Owen e Jasmine Trinca

mercoledì 18 agosto - ore 21.30 - Maledetta primavera, di Elisa Amoruso con Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli

