Cinema all'aperto a Venezia, terraferma e isole: il programma dal 3 al 5 agosto

Cinemoving 2022, il cinema su quattro ruote che arriva sotto casa, continua a muoversi tra Mestre, Venezia e isole. Il programma propone titoli legati al cinema italiano, alle commedie, film dedicati ai bambini e di azione nelle diverse location di tutto il territorio comunale: Mestre, Favaro, Dese, Malcontenta, Campalto, Chirignago, Zelarino, Gazzera, Tessera, Asseggiano, Terraglio, e ancora Venezia centro storico, Lido e Pellestrina.

Ecco il calendario con film e luoghi dove vederli, da mercoledì 3 a venerdì 5 agosto.

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO, ORE 21.15 - Gazzera, Piazzetta Brendole: Emma. (USA, 2020, 124’), commedia romantica, di Autumn de Wilde

GIOVEDÌ 4 AGOSTO, ORE 21.15 - Mestre, Rione Pertini: Downton Abbey (GB, 2019, 125’), drammatico romantico, di Michael Engler

GIOVEDÌ 4 AGOSTO, ORE 21.15 - Venezia, Castello, Serra dei Giardini: Rifkin’s Festival (USA/Spagna, 2020, 92’), commedia, di Woody Allen

VENERDÌ 5 AGOSTO, ORE 21.15 - Tessera, Forte Bazzera: Dolittle (USA, 2020, 106’), fantasy, di Stephen Gaghan

Al Lido in spiaggia. Uno sguardo sul cinema: secondo appuntamento sulla sabbia con un ciclo di film vincitori alla Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso dalla spiaggia libera Lungomare D’Annunzio, 2:

VENERDÌ 5 AGOSTO, ORE 21.15: The Queen – La Regina (The Queen, GB, 2006, 100’), biografico, di Stephen Frears. Coppa Volpi a Helen Mirren per la migliore interpretazione femminile nel 2006 a Venezia 63.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si raccomanda l’iscrizione al gruppo WhatsApp per ricevere il programma aggiornato e per ogni eventuale modifica al calendario e comunicazioni. Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio whatsapp al numero 342 7611875 contenente nome + cognome + cinemoving.

Il programma completo di Cinemoving 2022 è disponibile anche su www.culturavenezia.it