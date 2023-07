A Sottomarina le proiezioni dei film si tengono in spiaggia con la rassegna Cinema d’A(mare)

Torna la rassegna estiva Cinema d’A(MARE) con un ricco programma che coinvolge, come ormai da qualche anno, Isola Verde e Sottomarina. A Isola Verde le quattro proiezioni si terranno nel tratto di spiaggia libera che confina con il bagno La Spiaia, che garantisce il supporto logistico, in Via delle Nazioni Unite, con inizio alle ore 21.15, ingresso gratuito con parcheggio.

Curiosa la modalità per la visione: si arriva muniti di telo mare e ci si piazza direttamente sulla sabbia. Lo schermo viene posizionato nella parte della spiaggia digradante, una sorta di arena naturale che garantisce la comoda e buona visione.

Si tratta di pellicole adatte a tutta la famiglia, un momento di relax nelle calde serate estive che tanto è piaciuto nelle passate edizioni e del quale l’Amministrazione Armelao ha voluto fortemente garantire il sostegno attraverso l’intervento fattivo dell’Assessorato alla Cultura.

Il programma

A Isola Verde si parte lunedì 10 luglio con "Spirit, il ribelle". A seguire, il 17 luglio, "Clifford, il grande cane rosso", il 24 sarà invece la volta di "Dumbo", chiuderà il 3 agosto "Minions 2".

Appuntamento invece dal 17 luglio per la rassegna a Sottomarina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sabato e domenica esclusi, ad eccezione di sabato 12 agosto per la proiezione di "Mission impossible, Dead Reckoning", pellicola che chiude il programma. Ulteriori informazioni sono disponibili online.

Sarà il giardino della scuola Giovanni Pascoli, in via Padova, ad ospitare le proiezioni con inizio alle ore 21.15. Il 17 luglio in programma “Grazie ragazzi”, ma ce n’è per tutti i gusti, dal fantasy con “La sirenetta” e “Spider Man, Across the Spider-Verse” fino a “Le 8 montagne”.

Apertura della biglietteria alle ore 20.40. Biglietto intero: 6,00 euro; ridotto (fino a 14 anni e sopra i 65): 5,00 euro. Abbonamento: 20,00 euro per cinque ingressi valido al massimo per due persone a proiezione.