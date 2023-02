Torna il cinema a tre euro: sale aderenti in tutto il Veneto, si parte martedì 7 marzo

Torna nel mese di marzo, ogni martedì, il cinema a 3 euro nelle sale veneziane. L'iniziativa, dal titolo “La Regione del Veneto per il cinema di qualità", è promossa dalla Federazione italiana cinema d’essai (Fice) e dall’Agis, associazione generale italiana dello spettacolo: sono coinvolte in tutto 28 sale cinematografiche della regione, dove gli appassionati potranno recarsi ogni martedì (non solo a marzo ma anche a maggio e novembre) pagando un biglietto al costo ridotto di tre euro per apprezzare sul grande schermo opere di qualità provenienti dalla notte degli Oscar, dal festival di Cannes e da quello di Venezia, oltre a molte novità.

Il costo ridotto costituisce un invito e un incentivo a tornare nelle sale per vedere film a volte insoliti, magari non considerati abitualmente perché percepiti come difficili o troppo di nicchia, ma che si rivelano di grande impatto emotivo ed emozionale. «Siamo molto soddisfatti dell'adesione da parte delle sale cinematografiche - dichiara Cristiano Corazzari, assessore regionale alla cultura -. Il Veneto sostiene il cinema e sostiene questa iniziativa che si è consolidata nel territorio. In questo modo si ripristina anche la logica dello stare insieme, perché la sala cinematografica è il luogo dove la visione di un film diventa una esperienza collettiva».

«I martedì al cinema sono una delle iniziative ricorrenti di maggior aiuto al cinema in tutti i sensi, sia dal lato dello spettatore che ne fruisce, sia dal lato della sala che ospita le proiezioni - commenta Franco Oss Noser, presidente dell’unione interregionale triveneta Agis -. Le sale sono l’ultimo baluardo delle comunità, per cui dobbiamo trattarle come un bene primario». Aggiunge Giuliana Fantoni, presidente della Fice delle Tre Venezie: «Dal periodo di Natale in poi abbiamo rilevato lievi segnali di ripresa e su questi bisogna continuare puntare. Ecco quindi l’importanza di questa iniziativa, un appuntamento ormai tradizionale, di successo e atteso dal pubblico, che anche quest’anno potrà contare su titoli di grande richiamo: in questo primo mese sono in sala gran parte dei film che hanno ricevuto una nomination all’Oscar, a maggio arriveranno titoli da Cannes e in autunno quelli della nuova stagione».

I cinema aderenti

A Venezia i martedì al cinema si terranno al Multisala Giorgione, al Multisala Rossini e al Multisala Astra; sulla terraferma, l’appuntamento è al Cinema Dante, al IMG Candiani e al IMG Palazzo di Mestre; in provincia, si potrà entrare in sala a prezzo ridotto al Multisala Verdi di Cavarzere, al Cinema Teatro Mirano di Mirano e al Cinema Oratorio di Robegano.

A Belluno si conferma il Cinema Italia. A Padova l’appuntamento è ogni martedì al Cinema Esperia, al Cinema Il Lux, al Multiastra e al Cinema Rex. In provincia di Rovigo la sala di riferimento è il Multisala Politeama di Badia Polesine. A Treviso troviamo il Multisala Edera, mentre in provincia Multisala Hesperia di Castelfranco Veneto, il Multisala Cinergia di Conegliano, il Multisala Italia-Eden di Montebelluna, il Cinema Cristallo di Oderzo, il Multisala Manzoni di Paese e il Multisala Verdi di Vittorio Veneto. A Verona le proiezioni toccheranno il Multisala Rivoli in centro città, il Multisala Cinergia di Legnago e il Multisala Cristallo di San Bonifacio. Quattro, infine, sono le sale a Vicenza e provincia: il Cinema Odeon in città, il Multisala Metropolis a Bassano del Grappa il Cinema Busnelli a Dueville e il Multisala Starplex a Marano Vicentino.