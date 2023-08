Cinema sotto le stelle a Marghera: film in programma questa settimana

Nuova settimana e nuovi titoli in cartellone per Cinema Sotto Le Stelle, la rassegna cinematografica di Marghera Estate organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Making Movie, in Piazza Mercato. Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21 e la biglietteria apre ogni sera alle ore 19. Il costo del biglietto intero è di 3 euro.

Lunedì 21 agosto sarà recuperato il film cancellato causa maltempo, Otto Montagne. Martedì 22 agosto parte la settimana per la gioia dei più piccini torna Lightyear - La vera storia di Buzz, 26º lungometraggio prodotto dalla Pixar Animation Studios, spin-off di Toy Story. I piloti della Scuderia Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. interpretano un cameo rispettivamente nelle versioni italiana e spagnola del film.

Mercoledì 23 agosto è la volta di The land of a dreams, musical imponente e sfarzoso che resta sospeso tra sogno e realtà. Le coreografie funzionano e divertono come un turbinio di colori, gesti e movimenti di macchina.

Giovedì 24 agosto è dedicato al cinema italiano d’autore con Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores, che dirige Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio, Sara Serraiocco, Natalino Balasso. Un regista non riesce a completare il suo film su Giacomo Casanova. Comincia ad essere tormentato da sogni e visioni del personaggio che vuole raccontare. La pellicola è stata candidato a 5 Nastri d’Argento.

Venerdì 25 agosto sullo schermo Pierfrancesco Favino è un tenente di polizia di nome Franco Amore la notte prima del suo pensionamento viene chiamato per indagare sulla scena del crimine in cui il suo migliore amico e compagno di lunga data Dino è stato ucciso. L'ultima notte di Amore è stato candidato a 5 Nastri d’Argento.

Sabato 26 agosto è tutto per il blockbuster Top Gun: Maverick! Il film riporta sul grande schermo Tom Cruise nei panni del celebre Pete "Maverick" Mitchell, già protagonista del cult degli anni '80, Top Gun di Tony Scott al quale questo film è dedicato. Vincitore di 1 Oscar.

Domenica 27 agosto si chiude la settimana con una commedia sociale deliziosa mai retorica e sempre in equilibrio tra leggerezza e dramma, Sì chef! - La brigade.