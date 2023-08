Cinema sotto le stelle a Marghera: film in programma questa settimana

Prosegue il tradizionale programma di Cinema Sotto Le Stelle in Piazza Mercato a Marghera. Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21, e la biglietteria apre ogni sera alle ore 19. Il costo del biglietto intero è di 3 euro.

Questa sera, lunedì 7 agosto, si inzia con Women talking, film che trae spunto dal romanzo Donne che parlano firmato nel 2018 dalla scrittrice canadese Miriam Toews. Martedì 8 agosto i Minions tornano alla ribalta con la loro comicità imprevedibile e la vocazione a sabotare il mondo in Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo. Mercoledì 9 agosto spazio al cinema italiano con Vicini di casa, candidato a 1 Nastro d'Argento. Giulio scopre che a sua insaputa Federica ha invitato, una giovane coppia che è da poco venuta ad abitare al piano di sopra e della quale hanno sentito più di quanto erano disposti a sentire.

Giovedì 10 agosto è la volta di una pellicola candidata a 1 Golden Globes, 4 Bafta, 4 British Independent: in Il piacere è tutto mio, un'insegnante in pensione, vedova, si rivolge a un'agenzia di gigolò e sceglie di incontrare Leo Grande. Tra i due nascerà un rapporto di fiducia che porterà Nancy a riscoprire sé stessa. Venerdì 11 agosto ancora cinema italiano con Il colibrì, vincitore di 1 David di Donatello. Il film racconta con sapienza la crudeltà del vivere e, inevitabilmente, del morire soffrendo, ma lascia una porta aperta che riguarda chi verrà dopo a portare la pace e il benessere, un’età dell’oro, in un mondo finalmente ibrido e affratellato.

Sabato 12 agosto Tom Hanks in Non così vicino, film in cui la vita di un uomo viene stravolta da un'inaspettata amicizia con i vicini di casa. Domenica 13 agosto, fra ironia e amarezza, una commedia per ridere e riflettere sull'umanità e anche rivalutare le nostre feste: I migliori giorni, candidata a 2 Nastri d’Argento.