Cinema sotto le stelle a Mira

È prossimo a partire CineMira 2021, il cinema all’aperto, sotto le stelle delle notti d'estate, promosso dal Comune con l’assessorato alla Cultura e il cui primo appuntamento è fissato per martedì 27 luglio 2021. Sono 15 in tutto le serate in programma, fino ai primi di settembre, con un palinsesto itinerante a “pacchetti” di tre date per ogni frazione coinvolta.

Le proiezioni cominciano alle 21, con ingresso a partire dalle 20.30. Per le norme anti-covid, i posti sono limitati con prenotazione obbligatoria: il riferimento è la biblioteca di Mira, in piazza San Nicolò 11/1, tel. 0415628123 o bibliomira@miracubi.it, entro le 14 del giorno stesso della proiezione.

Piazza Vecchia - Mira

martedì 27 luglio - Non ci resta che vincere, Javier Fesser

mercoledì 28 luglio - Peng e i due anatroccoli, Christopher Jenkin

giovedì 29 luglio - Qualcosa di straordinario, Ken Kwapis

Parco di Villa dei Leoni a Mira

martedì 3 agosto - L'odio, Mathieu Kassovitz

mercoledì 4 agosto - Lady Bird, Greta Gerwig

giovedì 5 agosto - American Ultra, Nima Nourizadeh

Scuola media Parini - Borbiago

martedì 10 agosto - Moschettieri del re. La penultima missione, Giovanni Veronesi

mercoledì 11 agosto - Ferdinand, Carlos Saldanha

giovedì 12 agosto - Quel fantastico peggior anno della mia vita, Alfonso Gomez Rejon

Scuola media Alighieri - Oriago

martedì 24 agosto - 9 lune e mezza, Michela Andreozzi

mercoledì 25 agosto - Il cittadino illustre, Gastón Duprat e Mariano Cohn

giovedì 26 agosto - Dililì a Parigi, Michel Ocelot

Villa Widmann - Mira

martedì 31 agosto - Ombre e nebbia, Woody Allen

mercoledì 1 settembre - Cyrano mon amour, Alexis Michalik

giovedì 2 settembre - Una notte di 12 anni, Álvaro Brechner

