Tutto pronto per il grande cinema sotto le stelle al Parco San Giuliano

Torna anche quest’anno l'appuntamento con il cinema all'aperto al Parco San Giuliano: il 9, 10, 11 e 16, 17, 18 luglio spazio a sei serate dedicate alla montagna, storie reali o immaginarie, tutte ambientate tra le cime, da scalare o vivere. Un cinema tematico che apre lo sguardo a uno dei luoghi del mondo più affascinanti e difficili che nel raccontare storie, rappresenta anche una realtà che porta a riflettere sul nostro pianeta.

Saranno sei serate di cinema sotto le stelle, per osservare il mondo in cui viviamo, in particolare la montagna e i suoi mille volti. Film che spaziano dal documentario, al racconto di finzione, alle storie per i più piccoli, per portare lo sguardo e i pensieri alle altezze, da vivere e da ,conquistare. Come nelle precedenti edizioni non ci saranno sedie, ma si potrà assistere ai film seduti sul prato del parco. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Film in programma a San Giuliano

La prima settimana di programmazione inizia martedì 9 luglio con L’ultima via di Riccardo Bee (Italia, 2023, 90’) documentario di Emanuele Confortin. Riccardo Bee è stato uno dei più forti rocciatori dell’epoca in cui è vissuto, ma la sua eredità alpinistica è in parte avvolta nel mistero. A quarant’anni dalla scomparsa, il film non intende celebrare la grandeur di uno scalatore, ma si propone di cogliere il lascito di un marito, di un padre, di un amico costretto da una sorta di incantesimo a cercare un confronto sempre più profondo con sé stesso.

Mercoledì 10 luglio è la volta di Belle et Sébastien (Francia, 2013, 95’) di Nicolas Vanier, una storia dell’intensa amicizia fra l’orfano Sebastian e il suo cane Belle, sullo sfondo la Seconda Guerra Mondiale. Sebastien infatti, colpito dalla dolcezza del grande cane dei Pirenei che abita nei boschi intorno al suo paese, dovrà difenderlo dalle persone che lo ritengono un feroce e pericoloso predatore.

Chiude la prima settimana giovedì 11 luglio il film Le otto montagne (Italia/Francia/Belgio, 2022, 147’) di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Una storia di amicizia, di padri e di figli e delle scelte che facciamo nella vita che ci viene data, sullo sfondo delle montagne che dobbiamo scalare fisicamente e psicologicamente. Una storia universale sull’inesorabile ricerca del conoscere sé stessi e al contempo di essere fedeli agli altri. Tratto dal romanzo omonimo di Paolo Cognetti (ed. Einaudi, 2016).

In centro storico e al Lido

Cinemoving sarà protagonista anche con il secondo appuntamento in riva al mare con il film Lady Bird (USA, 2017, 93’, v.it.sott.ingl.) di Greta Gerwig. Nata e cresciuta a Sacramento, in California, Christine sogna di trasferirsi in una grande città cosmopolita della costa orientale per frequentare una prestigiosa università dove vivere avventure e scovare opportunità a ogni angolo. Giunta all’ultimo anno di liceo, la sua domanda di ammissione al college è povera di crediti extracurriculari, così per accedere al corso di studi dei suoi sogni, la diciassettenne è costretta a iscriversi al club teatrale del suo liceo.

A Venezia il cinema su quattro ruote si ferma a Castello, in Serra dei Giardini, venerdì 12 luglio con la commedia Un divano a Tunisi (Un divan à Tunis, Francia/Tunisia, 88’, v.it.sott.it.) di Manele Labidi. All’indomani della Primavera araba, Selma Derwich, psicanalista di 35 anni, lascia Parigi per aprire un proprio studio alla periferia di Tunisi, dov’è cresciuta. In Tunisia, Selma intende risollevare il morale dei suoi connazionali dopo lo shock della rivoluzione e la caduta di Ben Ali, ma deve scontrarsi con la diffidenza locale, con un’amministrazione passiva e con un poliziotto che le rema contro.

Le proiezioni in terraferma

In terraferma infine due appuntamenti: lunedì 8 luglio a Zelarino arriva per i più giovani il film d'animazione Capitan Mutanda (Captain Underpants - The First Epic Movie, USA, 2017, 89’, v.it.sott.it.) di David Soren. Le avventure di George Beard e Harold Hutchins, due giovani amici dalla fervida immaginazione, burloni e creativi che trascorrono ore nella loro casa sull’albero impegnati nella creazione del fumetto che ha per protagonista il supereroe Capitan Mutanda. Quando il preside della scuola minaccia di dividerli in classi separate, George e Harold lo ipnotizzano accidentalmente trasformandolo proprio nella loro creatura: Capitan Mutanda.

Chiude la settimana di programmazione venerdì 12 luglio a Chirignago, al Parco Giulia Cecchettin, l'action movie Old Man and the Gun (The Old Man & the Gun, USA, 2018, 94’, v.it.sott.it.) di David Lowery. Ispirato alla storia vera di Forrest Tucker, un uomo che ha trascorso la sua vita tra rapine in banca ed evasioni dal carcere. Negli anni del suo crepuscolo, dalla sua temeraria fuga dalla prigione di San Quentin a settant’anni, fino a una scatenata serie di rapine senza precedenti, Forrest Tucker disorientò le autorità e impressionò il pubblico.