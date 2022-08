Cinema sotto casa a Venezia anche a Ferragosto: il programma della settimana

Cinemoving 2022, il cinema su quattro ruote e in campo che arriva sotto casa per una serata all’insegna di bei film, continua a muoversi tra Mestre, Venezia e Isole. Il programma, come sempre ricco, propone titoli legati al cinema italiano, alle commedie, film dedicati ai bambini e di azione nelle diverse location di tutto il territorio comunale: Mestre, Favaro, Dese, Malcontenta, Campalto, Chirignago, Zelarino, Gazzera, Tessera, Asseggiano, Terraglio, e ancora Venezia centro storico, Lido e Pellestrina. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Calendario completo Cinemoving 15-21 agosto

Ecco il calendario con film e luoghi dove vederli, da lunedì 15 a domenica 21 agosto.

In Campo San Polo. Uno sguardo sull’Europa. Lo schermo in campo con una panoramica sul cinema europeo.

LUNEDÌ 15 AGOSTO -Les demoiselles de Rochefort (Josephine, Francia, 1967, 120’, v.o.sott.it.), commedia, di Jacques Demy

MARTEDÌ 16 AGOSTO - Cléo de 5 à 7 (Cléo dalle 5 alle 7, Francia, 1962, 85', v.o.sott.it. ), drammatico, di Agnès Varda

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO - 16 levers de soleil (Francia, 2018, 117', v.o.sott.it.), documentario, di Pierre-Emmanuel Le Goff

GIOVEDÌ 18 AGOSTO - Olga (Svizzera / Francia, 2021, 85', v.o.sott.it.), di Elie Grappe

VENERDÌ 19 AGOSTO - Tandoori Love (Svizzera / Austria / Germania, 2008, 92', v.o.sott.it.), di Oliver Paulus

SABATO 20 AGOSTO - Monte Veritá (Svizzera / Austria / Germania, 2021, 116', v.o.sott.it.), di Stefan Jäger

DOMENICA 21 AGOSTO - Zeus (Portogallo, 2017, 115', v.o.sott.it.), di Paulo Filipe Monteiro

Al Lido in spiaggia. Uno sguardo sul cinema. Quarto appuntamento sulla sabbia con un ciclo di film vincitori alla Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso spiaggia libera Lungomare D’Annunzio, 2: