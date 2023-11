Torna il "Cinema svizzero a Venezia" con una speciale edizione invernale

Dopo l’edizione estiva in Campo San Polo, con tre serate tutte sold out, "Cinema svizzero a Venezia" torna nella tradizionale cornice di Palazzo Trevisan degli Ulivi con una speciale edizione invernale.

Il programma

L’amour du monde

Il festival si aprirà martedì 28 novembre, alle 18, con il saluto del console onorario di Svizzera a Venezia Leo Schubert e di Massimiliano Maltoni, curatore di "Cinema svizzero a Venezia". Sarà presente anche il giovane musicista Cédric Blaser, astro nascente della composizione di musiche da film, che presenterà il film L’amour du monde, di Jenna Hasse, un racconto di formazione di grande impatto emotivo, autentica rivelazione alla Berlinale 2023, dove ha vinto il Premio dalla Giuria internazionale Generation Kplus.

Nella febbricitante calura estiva, tre anime perdute si incontrano tra gli scintillanti riflessi del Lago di Ginevra: la dolce quattordicenne Margaux, la piccola e ribelle Juliette e Joël, un pescatore appena tornato dall'Indonesia dopo la morte della madre. Uniti da un comune e silente rifiuto ad affrontare la vita, combattuti tra attrazione, delusione e voglia di fuggire lontano, i tre trovano rifugio nella natura lacustre e in un piccolo porticciolo, tra racconti di pesca, leggende indonesiane e aironi.

Augusto Guidini – Il castello della memoria

Si prosegue mercoledì 29 novembre con un doppio appuntamento. Alle 18.00 il documentario ticinese Augusto Guidini – Il castello della memoria, che sarà presentato dal regista Olmo Cerri, in collaborazione con SIA (società svizzera degli ingegneri e degli architetti), rappresentata da Sibil Sträuli.

Augusto Guidini (1853-1928) si è contraddistinto nel corso della sua vita per un’intensa attività sociale e politica che ha accompagnato la sua professione di architetto e urbanista, vivendo in prima persona gli effetti degli sconvolgimenti sociali e politici del Risorgimento italiano. Il suo fare architettura non era soltanto una manifestazione artistica ma anche, e soprattutto, una visione civica.

Laissez-moi

Sempre mercoledì 29 novembre, alle 21.00, la proiezione di Laissez-moi di Maxime Rappaz, opera prima dalla grande maturità e perfettamente bilanciata tra erotismo, commedia e dramma, premiata con la menzione speciale al Festival di Zurigo, e interpretata dalla grande attrice Jeanne Balibar (insignita del Premio César nel 2018).

Ogni martedì, una vicina di casa si prende cura del figlio disabile di Claudine, mentre lei si reca in un hotel sulle montagne per incontrare uomini di passaggio. Quando uno di questi decide di prolungare la sua permanenza per stare con lei, la vita della cinquantenne Claudine prende una svolta inaspettata: travolta da un vortice di emozioni a lungo represse, la donna si ritrova a coltivare il sogno di poter evadere da una quotidianità soffocante.

Sculture acustiche

Giovedì 30 novembre, alle 21.00, la manifestazione si sposta al Teatrino di Palazzo Grassi per un evento speciale nato dalla felice collaborazione tra i progetti Cinema Svizzero a Venezia del Consolato di Svizzera a Venezia e New Echo System della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia.

L’autore di musiche da film Marcel Vaid (insignito per 4 volte del Premio del Cinema Svizzero alla Miglior Colonna Sonora) e il leggendario trombettista e compositore norvegese Nils Petter Molvær, pioniere delle ibridazioni tra musica jazz ed elettronica, in un concerto unico ed irripetibile con i Superterz (la band d'avanguardia di Marcel Vaid). Le loro sculture acustiche si evolvono nel momento dell'improvvisazione per oltrepassare i confini musicali, scoprire nuovi territori e costruire nuove composizioni per un programma di film sperimentali (muti) realizzato per l’occasione da Cinémathèque Suisse. La prestigiosa istituzione svizzera sarà rappresentata a Venezia dal direttore Frédéric Maire.

The Mies Van Der Rohes

La serata di chiusura, venerdì 1° dicembre, sarà invece all’insegna degli “sguardi al femminile” con due documentari che si stanno affermando nel panorama dei festival internazionali. Alle 18, The Mies Van Der Rohes, raffinata costruzione cinematografica della regista Sabine Gisiger, tra finzione e cinema del reale. La Gisiger sarà presente a Venezia, accompagnata dall’autrice del montaggio Barbara Weber, e dalla produttrice Karin Koch.

Un’ affascinante storia familiare raccontata dalle donne che gravitarono attorno all'architetto Ludvig Mies van der Rohe: sua moglie Ada, le sue figlie Georgia, Manna e Traudel e la sua amante Lilly Reich. Un'intervista immaginaria con Georgia van der Rohe ripercorre sogni e traumi della prima metà del novecento, quando le donne, abbandonate da Ludvig, fuggito negli Stati Uniti, dovettero affrontare da sole l’ascesa del nazismo.

Garçonnières

Alle 21, Garçonnières della regista e antropologa Céline Pernet, anch’essa presente a Venezia. Un film spassoso, leggero e profondo, che ci invita a rielaborare i concetti precostituiti dalla società contemporanea.

Attraverso un annuncio su un giornale, vengono selezionati trenta uomini tra i 30 e i 45 anni disposti a parlare della loro relazione con la mascolinità davanti alla macchina da presa, condividendo segreti, pianti, dubbi e risate. In una ricerca che esplora allo stesso tempo la sfera intima e le dinamiche sociali, e con occhio divertito e premuroso, la regista risponde all’urgente necessità di discutere gli attuali modelli di mascolinità.