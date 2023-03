Martedì 14 marzo si va al cinema con 3 euro: le sale aderenti a Venezia e provincia

Proseguono martedì 14 marzo nelle sale di Venezia e provincia gli appuntamenti dell’edizione 2023 del cinema a 3 euro della Regione Veneto, progetto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS. Di seguito il programma completo con le sale aderenti.

Venezia

In città, il Multisala Giorgione propone in questo secondo martedì di rassegna la visione di “The whale” (USA, 2022, 117’) di Darren Aronofsky. L’opera racconta la storia di un solitario insegnante di letteratura affetto da una grave forma di obesità? che tenta riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, con la quale ha perso i contatti, per un’ultima possibilità? di redenzione. Il film verrà proiettato alle 16.30, 18.30 e, in versione originale sottotitolata, alle 21.00.

Protagonista al Multisala Rossini, alle 17.30 e 20.30, è invece “Empire of Light” (USA, 2022, 119’) di Sam Mendes. Hilary è la direttrice di un cinema alle prese con la sua salute mentale, mentre Stephen è un nuovo impiegato che vuole evadere dalla vita di provincia. Insieme trovano un senso di appartenenza e sperimentano il potere curativo dell'arte.

Al Multisala Astra di Venezia Lido troviamo alle 17.30 e, in versione originale sottotitolata alle 20.30, il film “Gli spiriti dell'isola” (Irlanda, USA, Gran Bretagna, 2022, 114’) di Martin McDonagh, vincitore di tre Golden Globe, due premi al Festival di Venezia e quattro premi BAFTA. Irlanda, Padraic e Colm si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide di interrompere bruscamente la loro amicizia. Padraic, confuso e devastato, tenta di riallacciare i rapporti con il supporto di sua sorella Siobhan, che insieme a Dominic, figlio del poliziotto locale, ha le sue preoccupazioni all’interno della piccola comunità dell’isola.

Mestre

Spostandosi in terraferma, il Cinema Dante di Mestre offre, alle 17.00, 19.00 e 21.00, la visione a costo ridotto di “Tutto in un giorno” (Spagna, Gran Bretagna, 2022, 105’) di Juan Diego Botto. Un conto alla rovescia intreccia le vicende di persone impegnate a non mollare mentre attraversano le 24 ore che potrebbero cambiare irrimediabilmente le loro vite. Il film intreccia famiglia, amore, amicizia e l’impatto delle ristrettezze economiche sulle relazioni personali rivelando che è il valore della solidarietà la chiave per affrontare i momenti più difficili della vita. Una storia di coraggio e perseveranza, combattuta ai margini di una grande città, vera e mai patetica.

Ricca la programmazione a tre euro del Multisala IMG Candiani con tre opere tra le quali scegliere. Alle 16.45, 19.15 e 21.20 inizia “Mixed By Erry” (Italia, 2023, 110’) di Sydney Sibilia, una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale. Nel magico capoluogo campano degli anni ’80, dove Maradona è una divinità, Enrico “Erry” Frattasio trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all’aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo. Una clamorosa impresa che cambierà le loro esistenze, reinventerà il concetto di pirateria in Italia e porterà la musica nelle vite di tutti. Alle 16.45 e 19.45 è la volta di “Tár” (Drammatico, USA, 158’) di Todd Field, che vede protagonista Cate Blanchett, vincitrice al Festival di Venezia della Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e ai Golden Globe come Miglior attrice in un film drammatico. Il film, attraverso la figura della direttrice d’orchestra Tár, prima donna in assoluto a dirigere un'importante orchestra tedesca, esplora la mutevole natura del potere, la durevolezza dello stesso e il suo impatto sul mondo moderno. Infine, la proposta delle 16.45, 19.15 e 21.25 è “The whale” (USA, 2022, 117’) di Darren Aronofsky.

Il Multisala IMG Palazzo alle 16.45, 19.15, 21.30 punta su “Gli spiriti dell'isola” (Irlanda, USA, Gran Bretagna, 2022, 114’) di Martin McDonagh, film che troviamo anche in provincia al Cinema Oratorio di Robegano alle ore 20.30.

Provincia

La grande tradizione dell’animazione giapponese si ritrova alle 20.30 al Cinema Teatro di Mirano per la proiezione di “Akira 35Th” (Giappone, 1987, 124’) di Katsuhiro Ôtomo. L’opera è ambientata nel 2019, in un’epoca in cui le grandi metropoli sono state spazzate via dopo la Terza Guerra Mondiale. Tokyo è teatro di scontri tra bande di motociclisti, tra cui di distingue la gang dei giovani Kaneda e Tetsuo. La polizia segreta, intanto, cerca di mettere un freno alla minaccia per poter continuare lo sviluppo del segretissimo progetto Akira.

Al Multisala Verdi di Cavarzere, infine, alle 21.00, si potrà assistere a “Living” (Gran Bretagna, 2022, 102’) di Oliver Hermanus. L’opera, sceneggiata dal Premio Nobel Kazuo Ishiguro, è un remake del film di Akira Kurosawa “Vivere” (1952), a sua volta ispirato alla novella di Lev Tolstoj “La morte di Ivan Il'i?”. Nella Londra degli Anni Cinquanta Williams, che lavora come responsabile di un ufficio municipale, riceve la notizia di essere malato e di non avere molto da vivere. Decide di cambiare modo di vivere, lasciandosi andare a quei piaceri su cui fino ad oggi non si era neanche mai soffermato neanche a pensare, cambiando così anche l'approccio al suo lavoro.

Tutti i martedì dei mesi di marzo, maggio e novembre, gli appassionati potranno recarsi in sala, pagando un biglietto al costo ridotto di tre euro, per apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti, dalla notte degli Oscar, dal Festival di Cannes e dalla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, nonché le novità cinematografiche.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.