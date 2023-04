Martedì si va al cinema con 3 euro: le sale che aderiscono e film in programma

Nelle sale di Venezia e provincia anche a maggio si entra al cinema con tre euro. Dopo il successo del mese di marzo, anche per tutto il mese di maggio proseguono, nelle sale cinematografiche di Venezia e provincia, le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Tutti i martedì del mese, gli appassionati potranno entrare in sala con un biglietto al costo ridotto di tre euro, che permetterà loro di apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti dai più importanti festival cinematografici del mondo, nonché scoprire le novità cinematografiche appena uscite. Il primo appuntamento è in programma per martedì 2 maggio.

Film in programma a Venezia

In città, il Multisala Giorgione propone, in questo martedì 2 maggio, la visione, alle 17.30 e 20.30, di “Stranizza d'amuri” (Italia, 2023, 130’) di Giuseppe Fiorello, film dedicato a Giorgio e Antonio, vittime del delitto di Giarre, in provincia di Catania. Giugno 1982, in una calda Sicilia che freme per la Nazionale Italiana ai Mondiali di calcio, due adolescenti, Gianni e Nino, si scontrano con i rispettivi motorini lungo una strada di campagna. Dallo scontro nasce una profonda amicizia, ma anche qualcosa di più, qualcosa che non viene visto di buon occhio dalle famiglie e dai ragazzi del paese. Coraggiosi e affamati di vita, Gianni e Nino non si curano dei pregiudizi, delle dicerie e vivono liberamente. Una libertà che gli altri non comprendono e non sono disposti ad accettare. Il film è in cartellone alle 17.00 e 20.30, anche al Cinema Dante di Mestre e in provincia, alle 20.30, al Cinema Oratorio di Robegano.

Il Multisala Rossini punta invece alle 17.30 su “AIR - La storia del grande salto” (USA, 2023,150’) di Ben Affleck. Il film racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del marchio ‘Air Jordan’. Alle 20.45 il film verrà proiettato anche in versione originale sottotitolata.

Al Multisala Astra di Venezia Lido troviamo invece, alle 17.30 “Passeggeri della notte” (Francia, 2022, 111’) di Mikhaël Hers. Una donna inizia a lavorare in un programma radiofonico notturno. Lì incontra qualcuno che deciderà di prendere sotto la sua ala protettrice. Il film, presentato alla 72esima edizione del Festival di Berlino, ha ottenuto una candidatura a Cesar e una candidatura a Lumiere Awards.

Programmazione a Mestre

Tre sono le proposte di questo martedì del Multisala IMG Candiani. Alle 16.45, 19.15 e 21.05, inizia “Il ritorno di Casanova” (Italia, 2023, 95’) di Gabriele Salvatores. Leo Bernardi è un affermato e acclamato regista alla fine della sua carriera, che non ha alcuna intenzione di accettare il suo lento declino. Per la sua ultima opera, Leo ha scelto di raccontare il Casanova di Arthur Schnitzler, un personaggio incredibilmente simile a lui, più di quanto lui stesso possa immaginare. Alle 16.45, 19.10 e 21.25 è il turno di “I tre moschettieri: D’Artagnan” (Francia, 2023, 121’) di Martin Bourboulon, nuovo adattamento cinematografico del capolavoro di Alexandre Dumas. D’Artagnan, giovane e vivace guascone, viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento. Quando arriva a Parigi, cerca in tutti i modi di scovare gli aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra che mette in gioco il futuro della Francia. Infine, alle 16.45, 19.15 e 21.20, si chiude con “AIR - La storia del grande salto” (USA, 2023,150’) di Ben Affleck.

Doppio appuntamento con il cinema a tre euro al Multisala IMG Palazzo. Alle 16.45, 19.15 e 21.15, buio in sala per “Lagunaria” (Italia, 2023, 85’) di Giovanni Pellegrini. Una voce da un futuro lontano racconta di una città scomparsa che un tempo fu tra le più famose al mondo, una città sorta dall’acqua. Tra leggende, riti e dicerie, il narratore descrive una quotidianità fatta di barche, a tratti mitica, a tratti drammatica e poetica, facendo emergere il suo profondo rapporto con la laguna che la circonda, con le sue acque, le sue isole fangose e gli animali che la popolano. Un racconto indefinito alla scoperta di Venezia, una città unica e fragile che a modo suo parla di ogni città sulla terra. In alternativa, alle 16.15, 19.20 e 21.15, si può optare per “Scordato” (Italia, 2023, 104’) di Rocco Papaleo. La vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura “emotiva” e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L’insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l’uomo solitario e “contratto” che è oggi.

Cinema in provincia

Spostandoci in provincia, al Multisala Verdi di Cavarzere troviamo, alle 21.00, “Romantiche” (Italia, 2023, 108’) di Pilar Fogliati, storia di quattro ragazze che vivono a Roma e dintorni: Eugenia Praticò, l’aspirante sceneggiatrice fuggita da Palermo per inseguire il successo, purché sia di nicchia; Uvetta Budini di Raso, l’aristocratica, bella e addormentata nel centro storico, che debutta nel mondo del lavoro; Michela Trezza che sta per sposarsi e ama la sua vita di provincia a Guidonia; Tazia De Tiberis, la bulletta di Roma nord che vuole avere tutto sotto controllo, anche i desideri del suo fidanzato. E tutte e quattro, a modo loro, cercano il loro posto nel mondo.

Il Cinema Teatro di Mirano infine propone, alle 20.00, “The whale” (USA, 2022, 117’) di Darren Aronofsky, Premio Oscar 2023 nelle categorie miglior attore protagonista e miglior trucco e acconciatura. L’opera racconta la storia di un solitario insegnante di letteratura affetto da una grave forma di obesità? che tenta riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, con la quale ha perso i contatti, per un’ultima possibilità? di redenzione.