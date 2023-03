Martedì si va al cinema con 3 euro: le sale che aderiscono e film in programma

Tornano nelle sale di Venezia e provincia, martedì 21 marzo, le proiezioni d’autore dell’edizione 2022 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto. Per tutto il mese di novembre ci si potrà recare ogni martedì nelle sale cinematografiche aderenti assistendo alle proiezioni al costo di soli tre euro.

Le proiezioni a Venezia

In città, il Multisala Giorgione propone per questo martedì la visione di “Women Talking - Il diritto di scegliere” (USA, 2022, 104’) di Sarah Polley. Il film è basato sul romanzo best-seller di Miriam Toews e porta sul grande schermo la storia di un gruppo di donne di una colonia religiosa che discutono di un segreto scioccante che riguarda gli uomini della comunità che per anni le hanno drogate e poi violentate. Quando la verità viene a galla, le donne discutono della loro drammatica condizione e dovranno decidere se restare e combattere o andare via. L’opera sarà proiettata alle 16.30, 18.45 e, in versione originale sottotitolata alle 21.00.

Il Multisala Rossini punta sul cinema italiano inserendo in cartellone alle 17.15 e 20.30 il film “L'ultima notte di Amore” (Italia, 2023, 120’) di Andrea Di Stefano. Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di se stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all’indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l’amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce.

Al Multisala Astra troviamo, invece, alle 17.30 e 20.30, “Empire of Light” (USA, 2022, 119’) di Sam Mendes. Hilary è la direttrice di un cinema alle prese con la sua salute mentale, mentre Stephen è un nuovo impiegato che vuole evadere dalla vita di provincia. Insieme trovano un senso di appartenenza e sperimentano il potere curativo dell'arte.

I film in programma a Mestre

In terraferma, il Cinema Dante di Mestre offre alle 17.00 e alle 21.00 la possibilità di vedere a costo ridotto “Le otto montagne” (Italia, Francia, Belgio, 2022, 147’) di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, vincitore del Premio della Giuria alla 75° edizione del Festival di Cannes. Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre.

Ricca la programmazione questa settimana al Multisala IMG Candiani con tre possibilità di scelta. Alle 16.45, 19.00 e 21.30, dalla Notte degli Oscar arriva “Everything Everywhere All at Once” (USA, 2022, 139’) di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, trionfatore nelle categorie: miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale, migliore attrice protagonista, migliori attore e attrice non protagonisti e miglior montaggio. Evelyn Wang gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.

Gli amanti del cinema italiano saranno accontentati alle 16.45, 19.10 e 21.30, "L'ultima notte di Amore" (Italia, 2023, 120') di Andrea Di Stefano, mentre alle 16.45, 19.20 e 21.25, ci spostiamo in Gran Bretagna per "What's love?" (2022, 108') di Shekhar Kapur. Due amici d'infanzia alla soglia dei trent'anni devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie, anche e soprattutto in tema di amore. Zoe è alle prese con le richieste dell'eccentrica madre Cath e con gli appuntamenti online, mentre Kazim è spinto dai genitori verso un matrimonio combinato. Zoe filma lo speranzoso viaggio di Kazim da Londra a Lahore per sposare una sconosciuta e inizia a chiedersi se potrebbe avere qualcosa da imparare da un approccio così diverso alla ricerca dell'amore. Entrambi dovranno trovare la via giusta per ascoltare il proprio cuore.

Due le proposte del Multisala IMG Palazzo. La prima, alle 16.45, 19.20 e 21.20, è “Tutto in un giorno” (Spagna, Gran Bretagna, 2022, 105’) di Juan Diego Botto. Un conto alla rovescia intreccia le vicende di persone impegnate a non mollare mentre attraversano le 24 ore che potrebbero cambiare irrimediabilmente le loro vite. Il film intreccia famiglia, amore, amicizia e l’impatto delle ristrettezze economiche sulle relazioni personali rivelando che è il valore della solidarietà la chiave per affrontare i momenti più difficili della vita. Una storia di coraggio e perseveranza, combattuta ai margini di una grande città, vera e mai patetica.

Negli stessi orari, 16.45, 19.20 e 21.20 inizia anche "Women Talking - Il diritto di scegliere" (USA, 2022, 104') di Sarah Polley.

Le proiezioni in provincia

In provincia, al Cinema Teatro di Mirano si potrà assistere alle 19.40 a “Empire of Light” (USA, 2022, 119’) di Sam Mendes. Notte degli Oscar al Cinema Oratorio di Robegano che alle 20.30 propone “The whale” (USA, 2022, 117’) di Darren Aronofsky, vincitore nelle categorie miglior attore protagonista e miglior trucco e acconciatura. L’opera racconta la storia di un solitario insegnante di letteratura affetto da una grave forma di obesità? che tenta riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, con la quale ha perso i contatti, per un’ultima possibilità? di redenzione.

Chiude la programmazione a tre euro di questa settimana il Multisala Verdi di Cavarzere con, alle 21.00, “Astolfo” (Italia, 2022, 97’) di Gianni Di Gregorio. Il protagonista, un pensionato che dalla vita non si aspettava più niente, viene sfrattato dal suo appartamento di Roma e ripara nella vecchia casa di famiglia, un rudere in un paesino del centro Italia che era stato, un tempo, un palazzo nobiliare. Si adegua alla vita in provincia, si arrangia, vivacchia, si azzuffa con il sindaco, ritrova un vecchio amico, prende in casa un paio di scapestrati come lui. Poi incontra Stefania, una donna della sua età, e si innamora. Sarà l’inizio di una nuova vita, più travagliata ma anche più bella, più vera, l’unica che valga la pena di essere vissuta.