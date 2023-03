Martedì 7 marzo si va al cinema con 3 euro: le sale che aderiscono nel Veneziano

Tornano nelle sale di Venezia e provincia, a partire da martedì 7 marzo, le proiezioni d’autore dell’edizione 2022 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto. Per tutto il mese di novembre ci si potrà recare ogni martedì nelle sale cinematografiche aderenti assistendo alle proiezioni al costo di soli tre euro.

Le proiezioni a Venezia

La rassegna consentirà agli appassionati di recarsi al cinema tutti i martedì dei mesi di marzo, maggio e novembre, con un biglietto al costo ridotto di tre euro, permettendo così di apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti, dalla notte degli Oscar, dal Festival di Cannes e dalla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, nonché le novità cinematografiche.

In città, in questo primo martedì di rassegna la proposta del Multisala Rossini è, alle 17.30, il film “Laggiù qualcuno mi ama” (Italia, 2023, 128’) viaggio personale di Mario Martone nel cinema di Massimo Troisi. Montando le scene dei suoi film Martone vuole mettere in luce Troisi come grande regista del nostro cinema prima ancora che come grande attore comico, e per farlo delinea la sua parabola artistica dagli inizi alla fine, inquadrandolo nella temperie degli anni in cui si è formato e nella città comune ai due registi, Napoli. Col montaggio dei film si intersecano alcune conversazioni, con artisti che lo hanno amato e ne sono stati influenzati, critici che lo hanno studiato e due tra gli artefici della sua opera postuma, Il postino, Michael Radford e Roberto Perpignani.

Il Multisala Giorgione punta sul pluripremiato “Gli spiriti dell'isola” (Irlanda, USA, Gran Bretagna, 2022, 114’) di Martin McDonagh, vincitore di tre Golden Globe, due premi al Festival di Venezia e quattro premi BAFTA. Irlanda, Padraic e Colm si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide di interrompere bruscamente la loro amicizia. Padraic, confuso e devastato, tenta di riallacciare i rapporti con il supporto di sua sorella Siobhan, che insieme a Dominic, figlio del poliziotto locale, ha le sue preoccupazioni all’interno della piccola comunità dell’isola. L’opera verrà proiettata alle 17.30 e in versione originale sottotitolata alle 20.30.

Al Multisala Astra di Venezia Lido troviamo “Decision to leave” (Corea del Sud, 2022,138’) di Park Chan-wook, Premiato al Festival di Cannes 2022 per la Migliore regia. Mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, il detective Hae Jun incontra la sfuggente Seo-rae, giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l’interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione. L’opera è in cartellone alle 17.30 e in versione originale sottotitolata alle 20.15.

I film in programma a Mestre

Spostandosi in terraferma, il Cinema Dante di Mestre propone, alle 17.00, 19.00 e 21.00, la visione di “Il piacere è tutto mio” (Gran Bretagna, 2022, 97’) di Sophie Hyde. Nancy Stokes è un'insegnante in pensione, vedova, con alle spalle un matrimonio solido e rigoroso a cui però è sempre mancato un po' di brivido. Ormai sola, Nancy decide di cercare quello che nella vita di coppia non ha mai trovato: una soddisfacente esperienza sessuale. Si rivolge così a un'agenzia di gigolò e sceglie di incontrare Leo Grande. Giovane e affascinante, Leo Grande sembra essere tutto quello per cui Nancy è pronta a pagare: un uomo in grado di realizzare le sue fantasie. Ma nel corso di tre incontri in una camera di hotel le dinamiche cambiano: Leo si dimostra non solo come un uomo con cui fare dell'ottimo sesso, ma anche una persona con cui parlare e nonostante la differenza d'età, tra i due nascerà un rapporto di fiducia che porterà Nancy a riscoprire se stessa.

Tre sono i film cui si potrà assistere al Multisala IMG Candiani di Mestre. Alle 16.45, 19.15 e 21.25 inizia “Grazie ragazzi” (Italia, 2023, 117’) di Riccardo Milani. Di fronte alla mancanza di offerte di lavoro, Antonio, attore appassionato ma spesso disoccupato, accetta un lavoro offertogli da un vecchio amico e collega, assai più smaliziato di lui, come insegnante di un laboratorio teatrale all’interno di un istituto penitenziario. All’inizio titubante, scopre del talento nell’ improbabile compagnia di detenuti e questo riaccende in lui la passione e la voglia di fare teatro, al punto da convincere la severa direttrice del carcere a valicare le mura della prigione e mettere in scena la famosa commedia di Samuel Beckett “Aspettando Godot” su un vero palcoscenico teatrale. Giorno dopo giorno i detenuti si arrendono alla risolutezza di Antonio e si lasciano andare scoprendo il potere liberatorio dell’arte e la sua capacità di dare uno scopo e una speranza oltre l’attesa. Così quando arriva il definitivo via libera, inizia un tour trionfale.

Alle 16.45 e 19.45 è il turno di “Le otto montagne” (Italia, Francia, Belgio, 2022, 147’) di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, film vincitore del Premio della Giuria alla 75° edizione del Festival di Cannes. Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre. Infine, alle 16.45 e 20.10 si proietta “Avatar - La via dell'acqua 3D” (USA, 2022, 192’) di James Cameron. Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, narra la storia della famiglia Sully, dei problemi che li inseguono, degli sforzi che compiono per proteggersi a vicenda, delle battaglie che combattono e delle tragedie che li colpiscono.

Doppia proiezione al Multisala IMG Palazzo dove si parte alle 16.45, 19.15 e 21.30 con “Non così vicino” (Svezia, USA, 2023, 126’) di Marc Forster. Tratto dal comico e commovente bestseller “L’uomo che metteva in ordine il mondo” di Fredrik Backman, l’opera racconta la storia di Otto Anderson, un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un’improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati. Alle 16.45, 19.45 e 21.20, in alternativa, si può optare per il cinema italiano con “Romantiche” (Italia, 2023, 108’) di Pilar Fogliati, storia di quattro ragazze che vivono a Roma e dintorni: Eugenia Praticò, l’aspirante sceneggiatrice fuggita da Palermo per inseguire il successo, purché sia di nicchia; Uvetta Budini di Raso, l’aristocratica, bella e addormentata nel centro storico, che debutta nel mondo del lavoro; Michela Trezza che sta per sposarsi e ama la sua vita di provincia a Guidonia; Tazia De Tiberis, la bulletta di Roma nord che vuole avere tutto sotto controllo, anche i desideri del suo fidanzato. E tutte e quattro, a modo loro, cercano il loro posto nel mondo.

Le proiezioni in provincia

Guardando la programmazione in provincia, al Cinema Oratorio di Robegano troviamo “Non così vicino” (Svezia, USA, 2023, 126’) di Marc Forster (ore 16.00, 18.00 e 20.30), mentre al Multisala Verdi di Cavarzere si proietta, alle 21.00, “Un bel mattino” (Francia, 2022, 112’) di Mia Hansen-Løve, Premio Label Europa Cinema per miglior film europeo alle “Quinzaine des Réalisateurs” del Festival di Cannes 2022. Sandra è una madre single che lavora come interprete e si trova ad affrontare un momento di grande incertezza nella sua vita: suo padre è malato e sempre meno autosufficiente, mentre l’incontro casuale con un vecchio amico, Clément, si trasforma presto in una relazione appassionata. Clément però è sposato e Sandra non può abbandonarsi a questo grande amore come vorrebbe. Partendo dai più semplici gesti quotidiani, la regista esplora l’animo femminile con una sensibilità rara e firma un ritratto di donna che colpisce al cuore.

Chiude la carrellata delle proiezioni di questa settimana il Cinema Teatro di Mirano, alle 19.40, con la proiezione di “Il primo giorno della mia vita” (Italia, 2023, 121’) di Paolo Genovese. Un uomo misterioso si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita per proporre loro un patto: una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita. Il suo intento è quello di offrire la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e aiutarle a trovare un nuovo senso alle proprie esistenze. Una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare.