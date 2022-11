Martedì si va al cinema con 3 euro: le sale che aderiscono nel Veneziano

Tornano nelle sale di Venezia e provincia, a partire da martedì 8 novembre, le proiezioni d’autore dell’edizione 2022 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto. Per tutto il mese di novembre ci si potrà recare ogni martedì nelle sale cinematografiche aderenti assistendo alle proiezioni al costo di soli tre euro.

Le proposte a Venezia

In questo primo appuntamento del mese, il Multisala Giorgione di Venezia propone, alle 17.00 e alle 21.00, la visione di “Il signore delle formiche” (Italia, 2022, 130’) di Gianni Amelio. Alla fine degli anni 60 si celebrò a Roma un processo che fece scalpore. Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, perché “guarisse” da quell’influsso “diabolico”. Alcuni anni dopo, il reato di plagio venne cancellato dal Codice penale. Ma in realtà era servito per mettere sotto accusa i “diversi” di ogni genere, i fuorilegge della norma.

Sempre in città, il Multisala Rossini offre la possibilità di vedere a costo ridotto, sempre alle 17.00 e alle 21.00, il film “Il colibrì” (Italia, 2022, 126’) di Francesca Archibugi. Il film racconta la vita di Marco Carrera, fatta di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo. È la storia della forza ancestrale della vita, della strenua lotta che facciamo tutti noi per resistere a ciò che talvolta sembra insostenibile. Anche con le potenti armi dell’illusione, della felicita? e dell’allegria.

Dal Festival di Cannes 2022 arriva alle 17.30 e alle 20.45 al Multisala Astra di Venezia Lido l’opera “Le buone stelle – broker” (Corea del Sud, 2022, 129’) di Kore'eda Hirokazu, premiato per la Miglior interpretazione maschile. Nella pioggia una donna abbandona un neonato davanti a una “baby box”. Due uomini lo prendono in consegna, ma sono trafficanti di bambini. Quando lei torna vorrebbe riprenderlo, ma poi invece decide di mettersi in viaggio con i due per cercare i genitori ideali a cui vendere il piccolo. Ne nasce un on the road surreale in cui il gruppo finisce per trasformarsi in una famiglia per caso.

Film in programma a Mestre

Spostandosi in terraferma, al Cinema Dante di Mestre troviamo, alle 17.00, 19.00 e 21.00 il film “Malacarne” (Italia, 2021, 91’) di Lucia Zanettin. Il film vede come protagonista una montagna inviolata e misteriosa, che, a causa del suo isolamento, inesorabilmente attira a sé i diversi protagonisti. I legami che s’intrecciano tra loro alimentano un clima di sospetto reciproco, acuito dall’ambiente in cui essi si trovano. Il desiderio e la paura profonda di percorrere sentieri inaccessibili li conduce al colpo di scena finale, dove si comprende la vera essenza delle cose.

Due sono le proposte in questo primo martedì al Multisala IMG Candiani. Alle 16.45, 19.20 e 21.20 inizia la proiezione di “Ticket to Paradise” (USA, 2022, 104’) di Ol Parker. Georgia e David si sono tanto amati, anni prima e prima che tutto li separasse. Lei vive a Los Angeles, lui a Chicago. Punto di incontro è la loro 'bambina', fresca di laurea e in volo per Bali. La vacanza premio in paradiso diventa presto un inferno per mamma e papà, raggiunti da una notizia ferale: Lily ha deciso di sposare Gede, un coltivatore di alghe balinese. In guerra su tutto per una volta concordano e trovano un terreno di intesa: impedire alla figlia beneamata il loro stesso errore. Boicottare il matrimonio è il piano ma il paradiso e due camere adiacenti sortiranno l'amore e la resa.

Alle 16.45, 19.15 e 21.30 è invece il turno di “Dante” (Italia, 2022, 94’) di Pupi Avati. Dante muore in esilio a Ravenna nel 1321. Settembre 1350. Giovanni Boccaccio viene incaricato di portare dieci fiorini d’oro come risarcimento simbolico a Suor Beatrice, figlia di Dante Alighieri, monaca a Ravenna nel monastero di Santo Stefano degli Ulivi. Nel suo lungo viaggio Boccaccio oltre alla figlia incontrerà chi, negli ultimi anni dell’esilio ravennate, diede riparo e offrì accoglienza al sommo poeta e chi, al contrario, lo respinse e lo mise in fuga. Ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte di quello che fu il tragitto di Dante, sostando negli stessi conventi, negli stessi borghi, negli stessi castelli, nello spalancarsi delle stesse biblioteche, nelle domande che pone e nelle risposte che ottiene, Boccaccio ricostruisce la vicenda umana di Dante, fino a poterci narrare la sua intera storia. Alle 16.45, 19.00 e 21.30 al Multisala IMG Palazzo propone “Il signore delle formiche” (Italia, 2022, 130’) di Gianni Amelio.

Le proiezioni in provincia

Spostandosi in provincia, il film scelto per questo primo martedì di rassegna, dal Cinema Teatro di Mirano è, alle 20.30, “Dante” (Italia, 2022, 94’) di Pupi Avati, in cartellone anche al Multisala Verdi di Cavarzere alle 19.00 e alle 21.00.

Al Cinema Oratorio di Robegano, infine, troviamo alle 20.30 il film “Astolfo” (Italia, 2022, 97’) di Gianni Di Gregorio. Astolfo, un pensionato che dalla vita non si aspettava più niente, viene sfrattato dal suo appartamento di Roma e ripara nella vecchia casa di famiglia, un rudere in un paesino del centro Italia che era stato, un tempo, un palazzo nobiliare. Poi incontra Stefania, una donna della sua età, e si innamora. Sarà l’inizio di una nuova vita, più travagliata ma anche più bella, più vera, l’unica che valga la pena di essere vissuta.