Martedì torna il cinema a 3 euro: le sale aderenti e i film in programma

Proseguono martedì 9 maggio le proiezioni a 3 euro della rassegna "La Regione del Veneto per il cinema di qualità", progetto pluriennale realizzato in collaborazione con la Federazione cinema d’essai e Agis. Di seguito il programma completo dei film in sala a Venezia e provincia.

Venezia

In città, il Multisala Giorgione propone alle 18.20 la visione a costo ridotto di “As bestas - La terra della discordia” (Spagna, Francia, 2022, 137’) di Rodrigo Sorogoyen, vincitore di 9 premi Goya e un César come miglior film straniero. Antoine e Olga sono una coppia francese che si è stabilita da tempo in un piccolo villaggio dell’entroterra galiziano. Lì conducono una vita tranquilla, anche se la convivenza con la popolazione locale non è idilliaca come vorrebbero. Scoppia un conflitto con i loro vicini, i fratelli Anta, per cui la tensione si fa crescente in tutto il villaggio fino a raggiungere un punto di non ritorno.

Al Multisala Rossini alle 19.00 il regista Valerio Mieli e la critica cinematografica Sara D’Ascenzo presenteranno al pubblico “Dieci inverni” (Italia, Russia, 2009, 99’). Dieci anni nelle esistenze di Camilla e Silvestro, conosciutisi all'età di 18 anni su un vaporetto nella laguna veneziana, nell'inverno del 1999, e da quel momento ciclicamente amici, nemici, conoscenti, innamorati, vicini e distanti. Un'avventura vissuta tra Venezia e Mosca, prologo di una storia d'amore tra due persone che non si sono mai perse del tutto ma che nel frattempo sono cresciute sperimentando il difficile e splendido ingresso nell'età adulta. Il film è in cartellone anche alle 17.00 e 21.00.

Al Multisala Astra di Venezia Lido troviamo, infine, alle 17.30 e 20.30, il film “AIR - La storia del grande salto” (USA, 2023,150’) di Ben Affleck. Il film racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del marchio ‘Air Jordan’.

Mestre

Spostandosi in terraferma, il cartellone del Cinema Dante di Mestre offre questa settimana, alle 17.00 e alle 19.00, “L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice” (Francia, 2022, 100’) di Alain Guiraudie. Clermont-Ferrand, Francia centrale. Il trentacinquenne Médéric è innamorato della prostituta di mezza età Isadora, sposata con uomo geloso e possessivo. Quando il centro della città diviene teatro di un attacco terroristico, Selim, un giovane senzatetto, provoca enorme scompiglio rifugiandosi nell’edificio di Médéric. I due fanno amicizia, ma anche Selim si innamora di Isidora, e così la vita Médéric si trasforma in un vero caos.

Cinema italiano al Multisala IMG Candiani con due titoli tra i quali scegliere. Alle 16.45, 19.10 e 21.35, inizia la proiezione di “Stranizza d'amuri” (Italia, 2023, 130’) di Giuseppe Fiorello, film dedicato a Giorgio e Antonio, vittime del delitto di Giarre, in provincia di Catania. Giugno 1982, in una calda Sicilia che freme per la Nazionale Italiana ai Mondiali di calcio, due adolescenti, Gianni e Nino, si scontrano con i rispettivi motorini lungo una strada di campagna. Dallo scontro nasce una profonda amicizia, ma anche qualcosa di più, qualcosa che non viene visto di buon occhio dalle famiglie e dai ragazzi del paese. Coraggiosi e affamati di vita, Gianni e Nino non si curano dei pregiudizi, delle dicerie e vivono liberamente. Una libertà che gli altri non comprendono e non sono disposti ad accettare. In alternativa, alle 16.45, 19.15 e 21.10, si può decidere per “Il sol dell'avvenire” (Italia, 2023, 95’) di Nanni Moretti. Giovanni, regista italiano in ambasce tra una moglie in analisi e un produttore sull'orlo del fallimento, ha smesso di credere nell'avvenire. A immagine del suo protagonista, figura di prua dell'Unità e della sezione comunista del Quarticciolo, vuole “farla finita” col mondo che avanza in direzione ostinata e contraria: la consorte ha deciso di investire su un giovane regista de-genere, la figlia di sposare un uomo più vecchio di lei, la sua attrice principale di improvvisare l'amore in un racconto politico e poi c'è Netflix che produce cinema in scatola.

Anche il Multisala IMG Palazzo punta sulle produzioni italiane proponendo, alle 16.45, 19.15 e 21.15, “Quando”(Italia, 2023, 105’) di Walter Veltroni. La giovane vita di Giovanni va in pausa nell’estate del 1984 a San Giovanni, durante il dolore collettivo per la morte di Enrico Berlinguer, per colpa dell’asta di una bandiera finita tragicamente sulla sua testa. Dopo 31 anni, si risveglia dal coma, ed è come una nuova rinascita, da adulto. Tutto è cambiato, il mondo che aveva lasciato non c’è più: la sua famiglia, la ragazza, il partito tanto amato, tutto in questa nuova epoca è stravolto.

Provincia

Spostandosi in provincia, direttamente dalla Notte degli Oscar arriva al Cinema Teatro di Mirano (ore 20.00) “Everything Everywhere All at Once” (USA, 2022, 139’) di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, film trionfatore nelle categorie miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale, migliore attrice protagonista, migliori attore e attrice non protagonisti e miglior montaggio. Evelyn Wang gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema.

Il Cinema Oratorio di Robegano propone questa settimana, alle ore 20.30, il film “Bigger Than Us - Un mondo insieme” (Francia, 2021, 95’) di Flore Vasseur. Sono sei anni che Melati, diciottenne indonesiana, combatte l’inquinamento da plastica che devasta il suo paese. Come lei, un’intera generazione si sta ribellando per migliorare il mondo. Ovunque adolescenti e giovani combattono per i diritti umani, per il clima, per la libertà di espressione, per la giustizia sociale, l’accesso all’istruzione o al cibo; per la dignità. Soli, contro ogni previsione, a volte rischiando la vita e l’incolumità, proteggono, denunciano e si prendono cura degli altri e del pianeta. E cambiano tutto.

Chiude la carrellata delle proposte a tre euro di questa settimana il Multisala Verdi di Cavarzere con, alle 21.00, il film “La primavera della mia vita” di Zavvo Nicolosi. Dopo la rottura del loro sodalizio professionale e un lungo periodo di silenzio, Antonio ricontatta Lorenzo per un nuovo, misterioso e affascinante progetto. La posta in gioco è così alta da smontare l’iniziale diffidenza di Lorenzo e la scadenza così stretta da trascinare i due amici in una spericolata, quanto temeraria, corsa contro il tempo in cui le sorprese non finiscono mai.