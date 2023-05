Per i giovani

Delle 34 sale aderenti all'iniziativa della Regione, 8 si trovano nel territorio metropolitano di Venezia: nella città storica il Multisala Giorgione e il Multisala Rossini; a Venezia Lido il Multisala Astra; a Mestre il Cinema Dante, le Multisale IMG Candiani e IMG Palazzo. In provincia: il Cinema Teatro Mirano di Mirano e il Cinema Oratorio di Robegano.

L’obiettivo è incentivare la fruizione della sala cinematografica da parte del pubblico giovane, stimolando la loro curiosità, e dare loro l’opportunità, grazie al prezzo ridotto, di scoprire nuovi titoli e sperimentare nuovi generi cinematografici. «Sulla scorta dei positivi risultati ottenuti con la prima edizione dell’iniziativa, che rappresentava un progetto pilota - ha dichiarato l'assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari - anche per il 2023 abbiamo confermato il progetto con l’obiettivo di promuovere il ruolo della sala cinematografica quale spazio culturale in cui la visione di un film rappresenta un’esperienza».

Sbarca nelle sale cinematografiche della Regione del Veneto la seconda edizione del progetto "I giovani al cinema". L’iniziativa permetterà ai giovani fino ai 35 anni di età di sottoscrivere un abbonamento a prezzo agevolato di 15 euro, che consentirà la visione di cinque film nell’arco di cinque mesi dal momento dell’acquisto, scegliendo una tra le 34 sale cinematografiche aderenti in Veneto.

La Regione per il cinema: 5 film a 15 euro per gli under 35