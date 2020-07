"Cinema sotto le stelle" a Marghera

Sarà "Odio l'Estate", commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo, a dare il via sabato primo agosto all'edizione 2020 di "Cinema sotto le stelle" che si terrà, anche quest'anno, in Piazza del Mercato a Marghera. La commedia diretta da Massimo Venier e premiata con il Nastro d'argento sancisce l'inizio del cartellone di proiezioni proposte dal settore Cultura del Comune insieme a MakingMovie. Sono 28 le pellicole in programma fino al 30 agosto, di cui 11 titoli italiani, tra commedie, suspense e film d'azione. Non mancherà un omaggio ad Alberto Sordi per il centenario dalla sua nascita, con la visione del film "Venezia, la luna e tu" , del 1958, diretto da Dino Risi.

La rassegna aprirà una finestra anche sul mondo dei più giovani, dedicando loro la serata del martedì, con film tra i più acclamati dal pubblico. Il resto della programmazione conta le migliori produzioni nazionali e internazionali, con un occhio di riguardo ai vincitori dei premi più prestigiosi dei principali festival, primo fra tutti la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.15 e la biglietteria apre ogni sera alle ore 18.30. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro.

In conformità con le disposizioni dell’ultimo DPCM del 14 luglio 2020, saranno osservate le seguenti procedure:

- l’ingresso è consentito solo con mascherina e previa misurazione della temperatura corporea;

- si accede ai luoghi dello spettacolo a partire dalle ore 20.30;

- verrà richiesta la registrazione dell’anagrafica prima di occupare il proprio posto.

Per informazioni si può contattare MakingMovie al 3474591960 e, inviando a questo numero WhatsApp la frase “ADERISCO”, si verrà inseriti nella lista broadcasting di "Cinema Sotto Le Stelle", dove verrà ricordata la programmazione quotidiana e si sarà avvisati in caso di annullamenti per maltempo o di eventuali recuperi.