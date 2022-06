Il cinema sotto le stelle torna a San Donà di Piave

A San Donà di Piave torna "Concrete Cinema Club", cinema sotto le stelle organizzato dal 4 luglio al 4 agosto 2022 nella piazzetta al lato del teatro Astra. L'iniziativa, avviata nel 2020, giunge così alla terza edizione, con sette proiezioni in programma:

lunedì 4 luglio "Belfast" (Kenneth Branagh) ingresso 2 euro

lunedì 11 luglio "Grand Budapest Hotel" (Wes Anderson)

giovedì 14 luglio "Treni strettamente sorvegliati" (Jiri Menzel)

giovedì 21 luglio "Porco rosso" (Hayao Miyazaki), ingresso 2 euro

lunedì 25 luglio "L'odio/ La Haine" (Mathieu Kassovitz) (vietato minori 14)

giovedì 28 luglio "Ogni cosa è illuminata" (Liev Schreiber)

giovedì 4 agosto "Parasite" (Bong Joon-ho) (vietato minori 14), ingresso 2 euro

I sette film verranno proiettati sulla parete dell'edificio, senza telo. A seguire o in anticipo rispetto l'orario del film vi saranno inoltre possibili momenti di discussione sui temi della pellicola legati alla città. A corredo verrà presentata anche una playlist musicale che accompagnerà spettatori e non nel viaggio cinematografico dell'estate 2022. Inizio degli spettacoli ore 21.

«Un'esperienza giunta ormai al terzo anno, di notevole successo, utile ad attivare un luogo del presente, con pochi sedimenti di storia, denso di contraddizioni da sfruttare. - ha commentato l'assessore alla Rigenerazione urbana, Daniele Terzariol - Abbiamo notato come la piazzetta lato teatro si presti perfettamente ad un'iniziativa come questa che tanto successo ha avuto nelle precedenti edizioni e siamo fortemente convinti che la cultura sia da portare anche in questi luoghi senza dover necessariamente usare il "salotto buono" rappresentato da Piazza Indipendenza. Le iniziative di placemaking e riuso temporaneo portano a sollecitare la fantasia e la creatività: la volontà è quella di lavorare con gli abitanti su aree ibride e fuori dai riflettori».