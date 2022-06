Torna il cinema all'aperto sotto casa a Venezia

Ritorna la bella stagione e con essa anche il Cinemoving: dal 23 giugno, l’estate veneziana si riaccende con il cinema all’aperto, un progetto del Settore Cultura del Comune di Venezia per portare il grande schermo sotto le case dei residenti di tutto il comune. La formula è la stessa: arriva sotto casa un furgone attrezzato con schermo, proiettore e 99 sedie, con l’invito a godersi un film all’aperto e in compagnia, riscoprendo il valore della comunità locale. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Anche quest’anno, l’offerta di Cinemoving seguirà la bussola della ricerca di qualità, coniugata alla popolarità dei grandi successi, sia di pubblico che di critica, con un occhio particolare alla suspense dei film d’azione, al divertimento delle migliori commedie, senza dimenticare le suggestioni delle grandi storie pensate per l’intera famiglia. Novità di questa edizione sarà la rassegna al Lido in spiaggia: Uno sguardo sul cinema. Cinque venerdì, a partire dal 29 luglio, per apprezzare alcune delle pellicole vincitrici alla Mostra del Cinema di Venezia.

Nuove location anche nella terraferma veneziana con il cinema a quattro ruote pronto a parcheggiare a Campalto (Villaggio Laguna), Mestre (Piazzetta S. Francesco), Terraglio (S.M. Del Carmelo), Bissuola (S.M. Della Pace) e infine Tessera (Forte Bazzera).

CALENDARIO DELLE PROIEZIONI

Ritorna invece, dopo il successo della passata edizione, l’edizione speciale al parco di San Giuliano con proiezioni, organizzate in collaborazione con Enel, dal tema Uno sguardo sul futuro: 6 appuntamenti dal 22 luglio al 31 luglio per ascoltare e raccontare l'ambiente e il futuro possibile attraverso il cinema: ogni sera un film e una riflessione sui temi delle risorse ambientali e dell’equilibrio necessario tra uomo e pianeta. Per essere davvero "green" non ci saranno sedie, ma si potrà gustare il film seduti sull'erba del prato nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Nella bellissima cornice di campo San Polo dal 14 al 27 agosto andrà in scena la rassegna Uno sguardo sull'Europa, 14 serate di cinema: lungometraggi, cortometraggi, documentari e film di finzione, introdotti da registi e attori, provenienti da diverse nazioni europee: Francia, Svizzera, Portogallo e Ungheria, in collaborazione con i rispettivi centri culturali ed ambasciate. Continua anche la collaborazione con Shorts on Tap, il festival cinematografico internazionale di cortometraggi, che aprirà la rassegna. L'ultima serata sarà invece la chiusura del Venice Film Week Festival. Tutte le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano.

«Sarà un'estate ricca di appuntamenti - dichiara Paola Mar, assessore alla Promozione del territorio - Dopo aver presentato gli eventi che animeranno via Piave, oggi annunciamo il calendario di Cinemoving. È stato un grande lavoro di squadra, tra il Comune con assessori, consiglieri comunali e di municipalità e il territorio con il coinvolgimento di associazioni e parrocchie che ha portato anche ad aprire il format in altri luoghi del territorio in concomitanza con grest ed altri eventi. Avere una regia e fare programmazione significa proprio questo, trovare belle sinergie ed evitare sovrapposizioni».

L'organizzazione raccomanda l’iscrizione al gruppo WhatsApp per ricevere il programma aggiornato e per ogni eventuale modifica al calendario e comunicazioni. Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio whatsapp al numero 342 7611875.