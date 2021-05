Cinemoving, il cinema su quattro ruote torna ad animare l'estate veneziana

Ritorna Cinemoving, il cinema su quattro ruote e in campo che arriva sotto casa per una serata all’insegna di bei film per l’estate 2021 si presenta con 61 spettacoli tra Mestre e Venezia. E quest’anno porta con sé anche due novità: nella nuova location del parco di San Giuliano, da sabato 10 a venerdì 16 luglio, prende il via “San Giuliano, uno sguardo sul futuro”, in collaborazione con Enel. Sette appuntamenti per ascoltare e raccontare l'ambiente e il futuro possibile attraverso il cinema: ogni sera un film e la riflessione di un ospite sui temi delle risorse ambientali e dell’equilibrio necessario tra uomo e pianeta.

Cinema all'aperto a San Giuliano e San Polo

Per essere davvero "green" non ci saranno sedie, ma si potrà gustare il film seduti sull'erba del prato nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Nella bellissima cornice di campo San Polo va in scena per la prima volta la rassegna “San Polo, uno sguardo sull’Europa” che si articola in sedici serate dedicate al cinema europeo: verranno proposti lungometraggi, cortometraggi, documentari e film di finzione provenienti da diverse nazioni europee a cui saranno dedicati approfondimenti e presentazioni, in stretta collaborazione con diverse istituzioni internazionali. “San Polo, uno sguardo sull’Europa” rientra nel progetto cofinanziato dall’Unione Europea – FondoSociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane.

Non mancheranno i titoli legati al cinema italiano, alle commedie, ai film dedicati ai bambini e di azione tra le diverse location dislocate in tutto il territorio comunale: Mestre, Favaro, Dese, Malcontenta, Campalto, Chirignago, Zelarino, Gazzera, Asseggiano per raggiungere anche il Lido e Pellestrina.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili e prenotabili sul sito www.culturavenezia.it a partire da cinque giorni prima dell’evento e fino a tre ore prima dell'inizio dello spettacolo. Ogni utente può prenotare due biglietti. La formula rimane sempre la stessa: ogni sera arriva sotto casa un furgone attrezzato con schermo, proiettore e 99 sedie, con l’invito a godersi un film all’aperto e in compagnia, riscoprendo il valore della comunità locale. Il tutto nel pieno rispetto delle normative anti Covid; anche per questa edizione non sarà possibile portare la sedia da casa e tutti i posti saranno assegnati e distanziati uno dall’altro.

Anche quest’anno, l’offerta di Cinemoving segue la bussola della ricerca di qualità, coniugata alla popolarità dei grandi successi, sia di pubblico che di critica, con un occhio particolare alla suspense dei film d’azione, al divertimento delle migliori commedie, senza dimenticare le suggestioni delle grandi storie pensate per l’intera famiglia.

