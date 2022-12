A Natale torna il festival del cioccolato, la passeggiata di profumi e sapori

A una decina di giorni da Natale fa tappa a Mestre uno degli alimenti principe delle festività natalizie: il cioccolato. “Puro Cioccolato Festival” è la rassegna promossa da Confcommercio Mestre e organizzata da Airs, Associazione italiana ristoratori di strada e da International street food Italia, in collaborazione con il Comune di Venezia, che si svolgerà a Mestre, dal 15 al 18 dicembre, tra via Rosa e piazzale Donatori di Sangue.

Il format itinerante, già proposto con successo in diverse città italiane, vedrà un susseguirsi di stand gastronomici e bancarelle delle migliori aziende produttrici di cioccolato artigianale e dolciumi: un’autentica passeggiata di profumi e sapori tra mille prelibatezze, una vera e propria festa per gli occhi e per il palato, alla ricerca delle tantissime eccellenze italiane e internazionali nel campo della pasticceria. Non mancheranno numerosi maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia e dall’estero, grandi chef e food blogger.

Saranno quattro giorni all’insegna della dolcezza e della golosità dedicati a tutta la cittadinanza e in particolare alle famiglie, che avranno a disposizione un laboratorio creativo per cimentarsi, come novelli pasticcieri, con l’arte del cioccolato. È particolarmente orgogliosa dell’iniziativa Confcommercio Mestre, partner dell’iniziativa. «Dopo aver ospitato l’anno scorso una tappa della stagione di Art&Ciocc, in largo Divisione Julia, il centro di Mestre accoglie nuovamente, in un’altra sua location strategica, un grande evento che ha per protagonista la dolcezza del cioccolato, un prodotto che vi invitiamo a riscoprire in quanto sinonimo di artigianalità, passione, professionalità e tradizione», commenta il presidente Massimo Gorghetto. Gli stand del Festival del Cioccolato rimarranno aperti, con orario continuato dalle 10 alle 20, da giovedì 15 a domenica 18 dicembre.