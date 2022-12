Cipì in scena al teatro Momo di Mestre

Domenica 4 dicembre 2022, alle ore 16.30, torna il consueto appuntamento con Domenica a Teatro, rassegna per famiglie e bambini, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven circuito teatrale regionale, in scena "Cipì".

Nel 2022, anno del centenario di Mario Lodi, ricorrono anche i 50 anni dall'uscita di "Cipì", forse il libro più conosciuto e letto del maestro di Vho. In questa occasione Teatro Evento e Zaches Teatro si sono "incontrati" per dare vita ad un progetto che unisce il teatro di narrazione con il teatro performativo e di figura. Luana Gramegna e Giorgio Scaramuzzino firmano una nuova lettura di un classico, con un allestimento teatrale che farà affiorare temi e colori nascosti tra le pieghe di una delle storie più amate da tante diverse generazioni.

Acquisto biglietti

I biglietti sono acquistabili al Teatro Toniolo tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 15 alle 19, e alla biglietteria del Teatro Momo il giorno dello spettacolo a partire da un'ora prima dell'inizio.