Torna il Cipre Lab al parco Hayez con la special guest Sir Oliver Skardy

L'associazione culturale "I Sette Nani" presenta Cipre Lab Summer Fest 2023, alla Cipressina. Specialità birra, vino, gnocchi e pasta al ragù, patate fritte, salsicce e costine alla griglia, frittura di pesce, panini con la porchetta e al pastin. Dal 5 al 9 luglio 2023.

Il programma

Mercoledì 5/07: Krifi Wag (Alt/Rock - Padova) + Karma Voyage (Psych/wave - Venezia) + Valium Dolls (Grunge/Pop/Punk - Venezia)

Giovedì 6/07: Dalyrium Bay (Surf/Folk/Patchanka - Udine) + Samuele Stanco e i Gabbiani Malvagi (Cantautoriale/Indie/Demenziale - Venezia)

Venerdì 7/07: Sir Oliver Skardy in "Greatest Hits": l'ex leader dei Pitura Freska in concerto al parco Hayez con 40 anni di canzoni di successo + The Atom Tanks (Ska - Treviso/Venezia) + Zoo di Venezia (HipHop/IndieRap - Venezia)

Sabato 8/07 Reggae Night w/ Gialloman (Reggae - Venezia) + Beating Souls (Reggae - Verona)

Domenica 9/07 Balkan & Gipsy Night w/ Ajde Zora (BalkanMusic - Venezia) + Bim Bum Balaton (BalkanGipsyDjSet - Vicenza)

Da mercoledì al sabato dalle ore 16:00 DjSet ReggaeCorner.

Da mercoledì 5 luglio fino a domenica 9 luglio, tutti i pomeriggi, arriva il Cipre Lab Kids Club, ricchissima offerta di attività e laboratori per i più piccoli. Il programma: mercoledì 5/07 ore 16:30 - Cometa Circus (Circo contemporaneo - Italia/Perù); giovedì 6/07 ore 16.30 - per i bambini da 2 a 9 anni Pantufly: laboratorio bolle giganti artigianali + "La Zuppa di Cipolle" in Kamishibai (teatro di immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie); - per i ragazzi da 10 a 18 anni Cipre Lab Street Art a cura di Mai Domo: laboratorio di street art, graffiti e murales; venerdì 7/07 ore 16.30 - Circo Fungo (Giocoleria - Padova); sabato 8/07 ore 17:00 - Holi Party /// la guerra dei colori; ore 21.30 - XXX presenta "Dualism" - danza con il fuoco; domenica 9/07 ore 16.30 - A tutta Birba! Birba il clown itinerante per il parco Hayez con giochi ed attività per i più piccini.