Cipre Lab summer fest fa ballare Mestre con Sick Tamburo, Meganoidi, Batisto Coco e Fahrenheit 451

Torna, dal 3 al 7 luglio, il Cipre Lab Summer Fest al Parco Hayez di Mestre: quest'anno a salire sul palco saranno grandi nomi della musica come Sick Tamburo, Meganoidi, Batisto Coco e Fahrenheit 451.

Il programma

Mercoledì 3 luglio, alle ore 16.30, l'apertura del festival con il Cipre Lab Kids Club e Mirtillo Clown. Alle 20.00 il concerto degli High Go e alle 21.30 quello dei Fahrenheit 451, musicisti che hanno fatto la storia della scena musicale veneziana, leggendari come il loro live di Carnevale in Piazza San Marco dove si sono esibiti davanti 30mila persone. Diventati celebri in tutta la penisola per il brano "Uccidiamo il chiaro di luna" e, soprattutto, grazie al particolarissimo videoclip, un cartone animato realizzato da Andrea Princivalli e Andrea Manzo, realizzato utilizzando più di 2mila disegni in bianco e nero.

Giovedì 4 luglio, alle ore 16.30 torna il Cipre Lab Kids Club con Labollatorio by Pantufly. Alle 20.00 il live degli On The Moon e a seguire Fantasmi dal Futuro. Alle 22.00 suoneranno unplugged i Meganoidi: la band genovese con all’attivo 25 anni di carriera, festeggia i due decenni anni di una canzone diventata manifesto di una intera generazione, "Zeta Reticoli", e lo fa con un tour celebrativo, intitolato come il famoso verso del brano "Brucia ancora", che toccherà anche il palco di Cipre Lab Summer Fest 2024 in chiave semiacustica.

Venerdì 5 luglio, alle ore 16.30 il Cipre Lab Kids Club con Cometa Circus Reggae Night. Alle 20.00 Anima Libre e alle 21.30 "Dancer in the Dark", danza e spettacolo di fuoco. Chiudono la giornata, alle 22.00, i Broken Clocks e Alma Libre con un immancabile appuntamento reggae.

Sabato 6 luglio si parte alle ore 17.00 con il Cipre Lab Kids Club e il tradizionale Holi Party - La battaglia dei colori. Alle 20.00 saliranno sul palco gli aWe. Alle 20.30: Campa. Alle 21.30 il concerto dei Sick Tamburo, la band nata da un’idea di Elisabetta Imelio e Gian Maria GM Accusani. Protagonisti indiscussi della musica italiana dal 1995 al 2007 con i Prozac+, in oltre 15 anni di storia musicale si sono imposti tra i principali riferimenti del panorama alternativo italiano, rappresentando un’espressione unica in grado di coniugare la sensibilità e la poetica della scrittura di Accusani con le sonorità incalzanti proprie dell’alternative rock. Con all’attivo otto album in studio, nel 2023 i Sick hanno pubblicato "Non credere a nessuno", la nuova raccolta di inediti, per Tempesta Dischi.

Chiusura Domenica 7 luglio: alle ore 16.30 il Cipre Lab Kids Club con uno spettacolo di burattini e marionette. Alle 20.00 il live della Piccola Orchestra MDM; alle 21.30, invece, il concerto dei Batisto Coco. Piu di trent’anni di storia di Venezia raccontati con i ritmi dell'America Latina. L’orchestra, fondata nel 1985, ha avuto l’intuizione di sposare il dialetto veneziano con mambo, salsa, merengue e son: come recita il testo di una loro recente canzone, il "sudamerican deventa venexian". Il merito maggiore è stato riuscire a tratteggiare le peculiarità non solo della città di Venezia e delle sue contraddizioni, ma anche degli usi e costumi della società locale, con i suoi amori, le sue manie, i vizi e le piccolezze degli amati protagonisti, i veneziani. I dieci componenti della band hanno attraversato musicalmente e con i loro testi – con disincantata ironia – trentacinque anni di fenomeni di costume, scherzandoci su. Brani ironici e realisti, che raccontano l’amore per la città. La forza dei Batisto Coco è lo spettacolo dal vivo, dove il contatto con i fan è diretto: il pubblico, ballando, accompagna le parole delle canzoni, e si presta ai botta e risposta con gli elementi dell’orchestra.