Havana Acrobatic Ensemble, il teatro-circo internazionale a San Donà

L’estate di San Donà si arricchisce di due appuntamenti all’insegna del migliore teatro-circo internazionale. Martedì 12 luglio sono sul palco di Piazza Indipendenza i performer cubani dell’Havana Acrobatic Ensemble nel loro spettacolo di danze, ritmi e luci caraibiche ‘¡Fiesta!’. Mercoledì 27 luglio toccherà invece agli acrobati kenioti Black Angels, con "Jungle Show".

I due incontri-spettacolo rientrano nel progetto Open Circus del ministero della Cultura per promuovere la cultura circense verso i più giovani. Dalle ore 19 il Giardino di piazzetta Agorà si trasformerà in un camerino a cielo aperto dove gli artisti, mentre si preparano per lo show serale, interagiranno con il pubblico: i ragazzi potranno così conoscere i segreti dei loro numeri e ascoltare il racconto dei protagonisti, che, partiti dai confini del mondo, sono arrivati ad esibirsi nei più importanti festival italiani e internazionali.

L’Havana Acrobatic Ensemble è un gruppo di acrobati, danzatori, ballerini e attori che propongono originali spettacoli fondati sulla fusione tra virtuosismo fisico e narrazione emotiva. I componenti sono artiste ed artisti selezionati tra i migliori performer cubani, provenienti dall’alveo della celebre Scuola di Circo de L’Avana, considerata uno degli istituti di maggior rilievo al mondo. La compagnia presenterà estratti da ¡Fiesta!, uno show di puro circo che fonde atmosfere latinoamericane e suggestioni pop. Performance singole, in coppia e in gruppo, numeri tipici della tradizione cubana e altri d’ispirazione internazionale adattati allo stile sudamericano, in un vortice di esercizi acrobatici, emozioni festanti e divertimento.

I Black Angels provengono invece dal trust di circo sociale Sarakasi, fondata dall'alto funzionario ONU Rudy van Dijck e da sua moglie Marion Op het Veld, che offre un mezzo di emancipazione e riscatto ai giovani delle periferie di Nairobi. La loro tournée mondiale ha superato i 300.000 spettatori. Il loro Jungle Show è uno spettacolo acrobatico etnico. Una festa funambolica che reinterpreta in maniera ironica il mito dell’esotismo attraverso evoluzioni acrobatiche costumi e musiche che richiamano il folklore africano. Un omaggio ad un continente capace di affascinare le persone di ogni paese e di ogni età.