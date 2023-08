Il circo contemporaneo anima le serate estive alla Bissuola

Dal 18 agosto al 3 settembre 2023, nel piazzale Divisione Acqui del parco Albanese-Bissuola di Mestre, arriva Circus Fever!, firmato da Circo El Grito e promosso dal Settore cultura del Comune di Venezia con Arteven. Una imperdibile rassegna di circo contemporaneo, con tanti appuntamenti per grandi e piccini e diversi spettacoli al giorno nelle varie location allestite nell'area del piazzale Divisione Acqui: Chapiteau, Roulotteatro, Arena Sic e il Teatro del Parco. Gli spettacoli hanno inizio alle 17.30 nei giorni dal 18 al 27 agosto e alle 18.30 nei giorni dal 31 agosto al 3 settembre.

Il programma

Si inizia con Luca Salata della Compagnia Samovar che dal 18 al 27 agosto andrà in scena all’interno della sua Roulotteatro con Officina Oceanografica Sentimentale, uno spettacolo intimo della durata di 15 minuti per soli 7 spettatori e che sarà replicato quattro volte: alle ore 17.30/18.00/19.45/20.30. Quindici minuti “di apnea” per capire com’è profondo il mare, perché il pensiero come l’oceano non lo puoi bloccare. Tutti noi, da Ulisse a Noè fino ad Aylan siamo passati attraverso l’acqua per cercare la vita.

Dal 18 al 20 agosto appuntamento con il Circo El Grito e il suo Johann Sebastian Circus, che avrà luogo alle ore 21.00 nello Chapiteau. Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini e Andrea Farnetani propongono uno spettacolo onirico e visionario frutto di una ricerca sul rapporto tra circo e musica. Dopo oltre 250 anni Johann Sebastian Bach torna sulla Terra. Accompagnati dalle sue note, una acrobata scoprirà di saper volteggiare in aria, ma di aver dimenticato come sedersi su una sedia, mentre un clown intrappolato in un’altra epoca, tiene il suo presente in equilibrio su un archetto da violino.

A seguire, El Aletreo di Humberto Kalambres andrà in scena il 19/20 e 24 agosto alle 18.30 presso l’Arena Sic. Humberto Jiménez Ríos, in arte Kalambres, esplora nei libri le infinite possibilità che scaturiscono dalla narrazione, mondi pieni di meraviglia e di gioco. L'immaginazione spicca il volo attraverso i testi e la musica, mentre assiste alla gioia di essere libera, portata via dal vento, senza la paura di essere ridicola e sorridente.

Appuntamento al Teatro del Parco il 19 e il 20 agosto alle ore 19.30 con Papagheno Papaghena. I pappagalli di Mozart della Compagnia Trioche. Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero e Franca Pampaloni propongono un particolare lavoro clown musicale. Il titolo dello spettacolo si rifà alla celebre aria dell’opera di Mozart “Il flauto magico”. Mozart compose quest’opera colorata due mesi prima della sua morte, mai un testamento spirituale fu più gioioso. Chi ha ispirato Mozart mentre componeva? Sono i suoi pappagalli ad imitarlo o lui ha preso ispirazione dalle loro sonorità?

Il 24 e il 25 agosto la Compagnia Baccalà andrà in scena con Pss Pss presso lo Chapiteau alle 21.00. Ispirato all’era dei film muti, due clown contemporanei - Simone Fassari e Camilla Pessi - salgono sul palco vuoto per una performance senza tempo, fisica ed espressiva, tenera e geniale, virtuosa e divertente. Sono personaggi senza parole che ci trasportano in un mondo di acrobatica, giocoleria e acrobatica aera fuori dal tempo, con tutta la gravita?, l’innocenza e la crudeltà dell’essere.

Il 25-26 e 27 agosto è la volta di Gustavo La Vita con Andrea Faretani, Valeria Di Felice e Pedro, che avrà luogo presso l’Arena Sic alle 18.30. Gustavo La Vita, un clown stanco e invecchiato, gira con il suo carretto, un grande sacco sulle spalle, una chitarra e un cane. Nonostante ciò, la dolcezza e la curiosità del bambino rimangono in lui. La voglia leggera di giocare con la gravità della vita lotta spesso con il suo lato cinico e disilluso, ma Gustavo rimane un clown e come tale deve intrattenere con risate, numeri di abilità, momenti empatici e poetici.

Il 26 e il 27 agosto il Teatro del Parco ospita alle ore 21.00 Stefan Sing & Cristiana Casadio che con Tangram portano in scena uno spettacolo complesso e irriflessivamente fantasioso, che ridisegna i confini della danza, del nuovo circo e del teatro fisico. I due artisti danno nuova vita alle loro forme d'arte e si uniscono per raccontare una storia d'amore, di disprezzo e, soprattutto, di potere. “Tangram" si interroga su cos’è arrendersi all'amore e ci chiede: chi ha il controllo? A seguire, il 31 agosto e il 1 settembre presso l’Arena Sic va in scena alle 18.30 HAPPINESS della Compagnia Rasoterra. Alice Gaia Roma e Damiano Fumagalli ci regalano una riflessione sulla felicità. La felicità si può rincorrerla tutta la vita senza mai raggiungerla, e molto spesso è dietro l’angolo. Come trovare l’equilibrio fra l’accontentarsi di ciò che si ha e il perseguire i propri sogni?

Lo spettacolo La 8ème Balle di Zenzero e Cannella arriverà allo Chapiteau il 31 agosto e l’1-2-3 settembre alle ore 21.00. Magdalena Vicente, Nicolò Bussi e Giacomo Vitullo – sul palco Susanna, Colombo e Pollo - illustrano, con umorismo e apprensione, la fragilità dei legami tra gli esseri umani e dissolvono la nozione di “numero” in un’unica creazione: acrobatica, verticali, giocoleria, clown e musica, liberando fantasia e buonumore contagioso.

Il 2 e il 3 settembre chiudono la rassegna Circus Fever! rispettivamente Simone Romanò con lo spettacolo HOP-HOP e la compagnia Crest con Giovannin Senza Parole: il primo alle 18.30 presso l’Arena Sic, il secondo alle 19.30 presso il Teatro del Parco. “Hop-Hop” è uno spettacolo basato sulle arti circensi: la giocoleria, il verticalismo, la manipolazione di oggetti e il gioco clownesco. La scelta di non usare la parola porta lo spettacolo su un livello gestuale e visuale, permettendo di entrare in contatto con l’artista e con il suo mondo immaginario. Con in scena Nicolò Antioco Ximenes, Andrea Bettaglio, Catia Caramia, Nicolò Toschi, “Giovannin senza Parole”affronta il tema delicato dell’esercizio della forza attraverso la parola, osservandolo con gli occhi innocenti di un ragazzo che, grazie ai suoi “errori”, trasformerà l’intero paese. Perché, si sa, che gli errori sono solo un tentativo di fare quello che non si sa.

Biglietti

€ 2,50 a persona per spettacoli Officina Oceanografica Sentimentale, El Aletreo, Gustavo La Vita, Happiness, Hop Hop

€ 5,00 a persona spettacoli Giovannin senza parole, La 8ème Balle, Tangram, Papagheno Papaghena. I Pappagalli di Mozart, Johann Sebastian Circus, Pss Pss

Prevendita su vivaticket.com e relativi punti vendita per spettacoli Giovannin senza parole, La 8ème Balle, Tangram, Papagheno Papaghena. I Pappagalli di Mozart, Johann Sebastian Circus, Pss Pss; vendita presso la biglietteria del Teatro del Parco fino ad esaurimento posti: - dal 18 al 27 agosto dalle ore 16.30 - dal 29 agosto al 3 settembre dalle ore 17.30