Circo Patuf a Jesolo, spettacolo di sorrisi e acrobazie fino al 28 luglio

La compagnia italo-argentina Circo Patuf arriva per la prima volta nel comune di Jesolo portando il suo bagaglio di sorrisi e acrobazie quasi in riva al mare. Dal 19 al 28 luglio, nel giardino dell’ex caserma Cortellazzo in via Asmara 1, gli artisti metteranno in scena lo spettacolo #378, una fusione fra circo e teatro, un’ora di spensieratezza, tra gag comiche e performance artistiche.

Circo Patuf arriva a Jesolo grazie alla collaborazione con Borgo di Cortellazzo Pineta, Biblioteca civica di Jesolo, Comitato cittadino di Cortellazzo e Jesolo Turismo. «In un mondo contrassegnato da conflitti e nuove emergenze - spiega il fondatore Fede Scoch - serve ritrovare la speranza. E chi meglio di un gruppo di artisti, un po’ folli e giramondo, può regalare un sorriso? Il nostro è uno spettacolo alternativo che parla al cuore di grandi e piccini».

Questo il programma degli spettacoli, che si terranno nel tendone giallorosso allestito nel giardino dell’ex caserma: venerdì 19, sabato 20, lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 29 alle ore 21.00. Info e prenotazioni whatsapp al 392 734 2915.