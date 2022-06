Il nuovo spettacolo del Circo Patuf a Forte Poerio

Il nuovo spettacolo del Circo Patuf, compagnia itinerante di artisti italiani e sudamericani, arriva a Mira: si intitola “Soñambula!” e racconta il mondo dei sogni, quelli che ciascuno nel tiene nel cassetto in attesa di poterli realizzare. Al centro del palco, all’interno del grande tendone, sarà collocato un letto con le spalliere di ferro battuto, come quelli di una volta, attorno al quale i 7 talentuosi attori daranno vita ad un cabaret di emozioni e ricordi, tra acrobazie, numeri di giocoleria e comicità. «Come sono solito ricordare al termine di ogni spettacolo - spiega il fondatore Federico Braguinsky - l’unico modo di vivere felici in questo mondo è lasciare tutto per inseguire i propri sogni».

Reduce dalla partecipazione al Festival Biblico di Vicenza, con lo spettacolo “Bu!” dedicato alle antiche e moderne paure, il Circo Patuf sarà a Mira fino al 12 giugno, proponendo a grandi e piccini un ricco calendario di spettacoli con il seguente programma:

venerdì 3 giugno ore 21

sabato 4 giugno ore 18 e 21

domenica 5 giugno ore 18

giovedì 9 e venerdì 10 giugno ore 21

sabato 11 giugno ore 18 e 21

domenica 12 giugno ore 18

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria (basta chiamare o inviare un messaggio via Whatsapp al numero 3927342915). “Soñambula!” è il quinto spettacolo prodotto negli ultimi cinque anni dalla Compagnia che ha girato il Veneto registrando il tutto esaurito. A Mira torna per la seconda volta su iniziativa dell’amministrazione comunale nell’ambito del progetto “Pianeta famiglia”.