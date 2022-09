Torna il Circo Patuf con un nuovo spettacolo sui sogni

Prezzo unico 10 euro, gratuito per i bimbi fino ai 3 anni in braccio ai genitori

Prezzo Prezzo unico 10 euro, gratuito per i bimbi fino ai 3 anni in braccio ai genitori

Debutta venerdì 9 settembre, presso i giardini di via Vecellio a Noale, il nuovo spettacolo del Circo Patuf. Il titolo “Soñambula!” fa presagire che la compagnia di circo-teatro itinerante, composta da artisti italiani e sudamericani, racconterà il mondo dei sogni, quelli che ciascuno tiene nel cassetto in attesa di realizzare.

Al centro del palco, all’interno del grande tendone, sarà collocato un letto con le spalliere di ferro battuto, come quelli di di un tempo, attorno al quale i 7 talentuosi attori daranno vita ad un cabaret di emozioni e ricordi, tra acrobazie, numeri di giocoleria e comicità. «Come sono solito ricordare al termine di ogni spettacolo - spiega il fondatore Federico Braguinsky - l’unico modo di vivere felici in questo mondo è lasciare tutto per inseguire i propri sogni».

Il Circo Patuf sarà a Noale, grazie all’iniziativa della Pro Loco, fino al 18 settembre, proponendo a grandi e piccini un ricco calendario di spettacoli: venerdì 9 settembre ore 20.30; sabato 10 settembre ore 17.30 e 20.30; domenica 11 settembre ore 15.30 e 18; mercoledì 14, giovedì 15, venerdì 16 settembre ore 20.30; sabato 17 settembre, ore 17.30 e 20.30; domenica 18 settembre ore 15.30 e 18. Martedì 13 settembre il Circo ospita i 4 Elementi con lo spettacolo “Mr. Ping Pong”, ore 20.30.

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria (basta chiamare o inviare un messaggio via Whatsapp al numero 3927342915).

“Soñambula!” è il quinto spettacolo prodotto negli ultimi cinque anni dalla compagnia che ha girato il Veneto, registrando il tutto esaurito.