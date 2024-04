Circo Patuf arriva per la prima volta a Spinea portando comicità e performance artistiche

Prezzo non disponibile

La compagnia italo-argentina Circo Patuf arriva per la prima volta a Spinea, aprendo il tour che anche quest’anno la porterà ad esibirsi su tante piazze del Veneto. Dal 12 al 21 aprile, nel campo della parrocchia dei Ss. Vito e Modesto, in piazza Marconi, metterà in scena lo spettacolo "#378": una fusione fra circo e teatro, un’ora di spensieratezza, tra gag comiche e performance artistiche.

«In un mondo contrassegnato da conflitti e nuove emergenze – spiega il fondatore Fede Scoch – serve ritrovare la speranza. E chi meglio di un gruppo di artisti, un po’ folli e giramondo, può regalare un sorriso? Il nostro è uno spettacolo alternativo che parla al cuore di grandi e piccini».

Circo Patuf è arrivato con largo anticipo a Spinea, ospite della parrocchia, per poter creare l’allestimento dello spettacolo 2024. E già sono molti i cittadini curiosi accordi nell’area per scoprire che cosa si cela sotto quel tendone giallorosso.

Questo il programma degli spettacoli: venerdì 12, sabato 13, giovedì 18, venerdì 19 sabato 20 alle ore 20.30; domenica 14 e domenica 21 ore 15.30 e 18.00; sabato 13 e 20 ore 17.00. Info e prenotazioni whatsapp al 392 734 2915.