San Donà: Open Circus Festival nel segno di Moira e Brachetti

A dicembre c'è la seconda edizione di Open Circus, festival di teatro-circo a San Donà di Piave: la formula prevede la programmazione al Teatro Metropolitano Astra di show scelti tra i più interessanti del panorama internazionale, laboratori di circo per i giovani, una mostra dedicata a Moira Orfei e happening a sorpresa che faranno di San Donà un palcoscenico della meraviglia.

Ospite d’onore è Arturo Brachetti, il più celebre trasformista al mondo, che il 13 dicembre presenta una versione speciale della conferenza-spettacolo che racconta la sua straordinaria vita da inventore di illusioni. Il 19 dicembre va in scena Let’s Twist Again!, secondo show dei Black Blues Brothers, acrobati che già avevano esaltato il pubblico di Open Circus durante la prima edizione.

Open Circus propone anche attività che puntano a coinvolgere la cittadinanza in maniera attiva e partecipata. Per tutto il mese di dicembre sarà allestita Moira nel Cuore, un originale esempio di mostra diffusa dedicata a Moira Orfei, simbolo indiscusso del circo italiano che proprio a San Donà aveva il suo quartier generale. E poi incontri col pubblico, laboratori ed eventi a sorpresa. Il 2 dicembre, grazie alla collaborazione con l’oratorio Don Bosco e al coordinamento di Don Nicola, acrobati provenienti dalla Colombia (facenti parte del progetto Youth Acrobata World sostenuto dal programma Erasmus+ della Commissione Europea) si esibiranno per gli studenti della zona raccontando la loro storia. E ancora happening a sorpresa che saranno rivelati con breve anticipo.

Gli spettacoli

13 dicembre 2021, ore 21.00 – Teatro Metropolitano Astra: Arturo Brachetti – Arturo racconta Brachetti… e ricorda Moira!

19 dicembre 2021, ore 21.00 – Teatro Metropolitano Astra: The Black Blues Brothers – Let’s Twist Again!

Le attività collaterali

2 dicembre 2021, ore 15.00 – Oratorio Don Bosco: Incontro acrobatico con la compagnia colombiana Axioma

Per tutto il mese di dicembre 2021 - presso i negozi di San Donà: Moira nel Cuore – Mostra diffusa e partecipata

Gli eventi a sorpresa